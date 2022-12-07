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İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, işçi sendikalarının ve kamu çalışanlarının yaygın bir şekilde greve çıkması karşısında sert tepki verebileceklerini ve 'katı yasalar' üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Giriş: 07.12.2022 - 20:57 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
Sunak hükümetinden greve karşı 'sert yasa' hazırlığı
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AA / HABERTURK.COM

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, hükümetin greve giden işçi sendikalarına sert karşılık verebileceği uyarısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Sunak, parlamentoda yaptığı konuşmada, “Şu anda bu ülkede çalışan aileler zorluklarla karşı karşıya. Hükümet makul davranmıştır. Ücret inceleme kuruluşunun tavsiyelerini kabul ederek, birçok durumda özel sektörden daha yüksek ücret artışları sağladık.” ifadelerini kullandı.

"SERT YASALAR İNGİLİZ HALKINI KORUMAK İÇİN"

Greve gitmekte ısrar eden çalışanları uyaran Sunak, “Ancak sendika liderleri mantıksız olmaya devam ederse, o zaman İngiliz halkının yaşamlarını ve geçim kaynaklarını korumak için harekete geçmek benim görevim. Başbakan olduğumdan beri insanları bu tür aksaklıklardan korumak için yeni sert yasalar üzerinde çalışıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, parlamentoda sağlık sektörü çalışanlarının grev kararlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, hükümetin kamu çalışanlarına mevcut enflasyon oranında zam yapması halinde ortaya 28 milyar sterlin seviyesinde bir ek maliyetin çıkabileceğini belirtti.

İngiliz hükümeti, ulaştırma sektöründe çalışanların greve gitme kararı aldıkları günlerde bile asgari düzeyde hizmet verme zorunluluğu getiren yasa tasarısını parlamentoya sunmuştu.

Uzmanlar, gelecekte İngiliz hükümetinin bu yasa tasarısını diğer başka sektörleri de kapsayabilecek şekilde genişletebileceğini düşünüyor.

Ülkede tren yolu çalışanlarının 13-17 Aralık ve 3-7 Ocak 2023'te, sağlık çalışanlarının ise İskoçya hariç ülkenin tamamında 15-20 Aralık tarihlerinde toplu greve gitmesi planlanıyor.

İngiliz ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 daralırken, İngiltere Merkez Bankası ülkenin resesyona girdiğini açıklamıştı.

Ülkede bu yılın kasım ayında gıda fiyatları yüzde 14,6 artmıştı.

İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde, yıllık yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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