Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        İngiltere Başbakanı Sunak açıkladı: Üniversitelerde iş bulma garantisi olmayan bölümlere kısıtlama getirilecek

        İngiltere Başbakanı Sunak, üniversiteden mezun olduğunda iş garantisi olmayan bölümlere öğrenci alımını kısıtlama getirileceğini söyledi. İlerleyen dönemlerde bu bölümlerin kapatılacağı mesajını veren Sunak, bu uygulamanın asıl amacının ise "Başarılı olmak için üniversiteye gitmek zorunda değilsiniz" sözleriyle açıkladı

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'de "iş garantisi olmayan" bölümlere kısıtlama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulma ihtimalinin düşük olduğu ve "düşük ölçüde" dereceler alarak üniversitelere giren öğrencilerin sayısına kısıtlama getirecek. Buna göre, mezun olduktan sonra iş bulma-kurma garantisinin yüksek olmadığı bölümlere kısıtlama getirilecek.

        İngiltere Başbakanı Sunak, düşük kaliteli üniversitelerinin "soygun" yaparak öğrencilerden faydalandığını iddia etti. Plana göre, Öğrenci Ofisi'nden (OfS), gelecekte kazanç potansiyeli görülmeyen bölümler dahil halihazırda iyi sonuçlar vermeyen bölümlere alınan öğrenci sayısına kısıtlama getirilecek.

        REKLAM

        Sunak, bu kararın ana mesajının "Hayatta başarılı olmak için üniversiteye gitmek zorunda değilsiniz" olduğunu söyledi.

        Bazı insanların hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Sunak, "Düşük kaliteli eğitim veren kurumlar bu öğrencilerden faydalanıyor, onların iş bulmasına da imkan sağlamıyor, maddi olarak da kötü durumda bırakıyor" dedi.

        Eğitim Bakanı Robert Halfon, bu uygulamanın sanat ve insani bilimler derslerine yönelik olmadığının altını çizdi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İngiltere
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Yangınları söndürme çalışmaları sürüyor
        Yangınları söndürme çalışmaları sürüyor
        WMO'dan sıcaklık uyarısı: Rekor kırabilir!
        WMO'dan sıcaklık uyarısı: Rekor kırabilir!
        Benzinli mi, dizel mi?
        Benzinli mi, dizel mi?
        Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
        Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
        Kim ne kadar GSS primi ödeyecek?
        Kim ne kadar GSS primi ödeyecek?
        Bakan Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        3 yıldız daha geliyor!
        3 yıldız daha geliyor!
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Wanda'dan sağlığı için flaş açıklama!
        Wanda'dan sağlığı için flaş açıklama!
        İstiklal saldırganı ifadesini değiştirdi!
        İstiklal saldırganı ifadesini değiştirdi!
        Buruk duyurdu: Bizimle kalacaklar
        Buruk duyurdu: Bizimle kalacaklar
        Mahalle bekçisi kızının yanında öldürüldü
        Mahalle bekçisi kızının yanında öldürüldü
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!
        52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        Özbek'ten tepki, Fenerbahçe'den yanıt!
        Özbek'ten tepki, Fenerbahçe'den yanıt!
        Titan'ın patlama nedeni neydi?
        Titan'ın patlama nedeni neydi?
        HSK'dan yaz kararnamesi
        HSK'dan yaz kararnamesi