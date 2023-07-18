İngiltere Başbakanı Sunak açıkladı: Üniversitelerde iş bulma garantisi olmayan bölümlere kısıtlama getirilecek

REKLAM advertisement1

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulma ihtimalinin düşük olduğu ve "düşük ölçüde" dereceler alarak üniversitelere giren öğrencilerin sayısına kısıtlama getirecek. Buna göre, mezun olduktan sonra iş bulma-kurma garantisinin yüksek olmadığı bölümlere kısıtlama getirilecek.

İngiltere Başbakanı Sunak, düşük kaliteli üniversitelerinin "soygun" yaparak öğrencilerden faydalandığını iddia etti. Plana göre, Öğrenci Ofisi'nden (OfS), gelecekte kazanç potansiyeli görülmeyen bölümler dahil halihazırda iyi sonuçlar vermeyen bölümlere alınan öğrenci sayısına kısıtlama getirilecek. REKLAM Sunak, bu kararın ana mesajının "Hayatta başarılı olmak için üniversiteye gitmek zorunda değilsiniz" olduğunu söyledi.

Bazı insanların hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Sunak, "Düşük kaliteli eğitim veren kurumlar bu öğrencilerden faydalanıyor, onların iş bulmasına da imkan sağlamıyor, maddi olarak da kötü durumda bırakıyor" dedi. Eğitim Bakanı Robert Halfon, bu uygulamanın sanat ve insani bilimler derslerine yönelik olmadığının altını çizdi. *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.