İngiltere Başbakanı Starmer, Lübnan'daki ateşkesin siviller için rahatlama olacağını belirtti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail ve Hizbullah arasında imzalanan Lübnan'daki ateşkesin bölgedeki siviller için önemli bir rahatlama olacağını kaydetti.

Starmer, İsrail ve Hizbullah arasında imzalanan Lübnan'da ateşkese ilişkin yaptığı yazılı açıklamada bu anlaşmanın uzun süredir beklendiğini ifade etti.

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AA'nın haberine göre ateşkesin, çatışmaların bedelini aylardır ödeyen bölgedeki sivil halka önemli bir rahatlama getireceğini vurgulayan Starmer, "Bu anlaşma şimdi, iki taraftaki sivillerin evlerine dönmesini öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına dayanan kalıcı bir siyasi çözüme dönüşmeli." değerlendirmesini yaptı.

Starmer, ülkesi ve müttefiklerinin Orta Doğu'da kalıcı barış için çalışmayı sürdüreceğini belirterek, "Gazze'de ateşkes anlaşmasına, esirlerin salıverilmesine ve ihtiyaç duyulan insani yardımın önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik acil bir ilerleme görmeliyiz." ifadelerini kullandı. İsrail, Lübnan ile ateşkesi onayladı Haberi Görüntüle Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.