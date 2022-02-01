İngiltere Başbakanı'ndan Kiev'de kritik mesajlar

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna krizinin zirvesinde, Kiev'i ziyaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, İngiltere Başbakanı Johnson’ı Mariyinsky Sarayı'nın kapısında karşıladı.

"UKRAYNA İLE ÇATIŞMA AVRUPA'DA SAVAŞA YOL AÇAR"

İkili görüşmenin ardından açıklama yapan Zelensky, Johnson'ın Ukrayna'nın egemenliğine ve bağımsızlığına destek konusunda kendisine güvence verdiğini söyledi. İki lider, İngiltere ve Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirme konusunda mutabık kaldı. Zelensky, "Başbakan Johnson ile Rusya'yı kontrol altında tutmanın yollarını ele aldık" dedi.

"Rusya ile bir askeri çatışma sadece Ukrayna'yı kapsamakla kalmayacak, aynı zamanda Avrupa'da tam ölçekli bir savaşa yol açacaktır" ifadesini kullanan Zelensky, Ukrayna'nın Doğu Ukrayna'daki savaşı sona erdirme konusunda Minsk Ateşkes Anlaşması'na bağlı bir yaklaşım izlediğini; ancak anlaşmanın nasıl uygulanacağı konusunda Rusya ile anlaşamadığını belirtti.

"RUSLAR İÇİN FELAKET OLUR"

İngiltere Başbakanı Johnson da, bugün Ukrayna sınırında 100 binden fazla Rus askerinin konuşlandığı gerçeğiyle karşı karşıya olduklarını ve muhtemel bir Rus işgalinin Rusya için her anlamda felaket olacağını ifade etti.

Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırı girişimi olursa İngiltere'nin yaptırım paketinin ve diğer hamlelerinin hazır olduğunu belirten Johnson, "Ukrayna'ya desteğimiz tam. Rusya'nın geri adım atması önemli. Hala diplomasiye dönebilirler" dedi.

Rusya'nın tüm stratejik ticari çıkarlarını hedef alabileceklerini belirten Johnson, "Saldırı olduğu dakikada yaptırımlar yürürlüğe girer" diye konuştu.

Johnson, "Rus anneleri, Ukrayna'nın şiddetli ve kanlı bir direniş göstereceğini düşünmeli" ifadesini kullandı.