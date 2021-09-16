İngiltere, ABD ve Avustralya'dan Çin'e karşı güvenlik anlaşması

ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısına İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison da sanal olarak katıldı.
Söz konusu ülke liderleri, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu duyurdu.
Biden, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Avustralya ve İngiltere ile ortaklıklarının uzun yıllara dayandığının altını çizerek 21. yüzyılda karşılaşılan zorluklarla da birlikte mücadele edeceklerini belirtti.
"ŞU ANDA BÖLÜNMEMİZ YA DA BİRBİRİMİZDEN AYRIŞMAMIZ İÇİN MANTIKLI BİR NEDEN YOK"
Hint-Pasifik bölgesindeki mevcut durumun da bu 3 ülkenin iş birliği yapmasını gerektirdiğini vurgulayan Biden, "Şu anda bölünmemiz ya da birbirimizden ayrışmamız için mantıklı bir neden yok." değerlendirmesinde bulundu.
Biden, "AUKUS altında en kilit proje olarak, Avustralya'nın konvensiyonel silahlı nükleer enerjili denizaltı edinmesi için istişareleri başlatıyoruz. Burada nükleer silahlı denizaltından değil, nükleer reaktörlerle çalışan konvensiyonel silahlı denizaltılardan bahsediyoruz. Bu teknolojinin güvenli olduğu doğrulandı. ABD ve İngiltere on yıllardır bunu kullanıyor." ifadesini kullandı.
Gelecek 18 ay boyunca söz konusu istişarelerin süreceğine işaret eden Biden, bu istişarelerin yürütülmesi için ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e talimat verdiğini ve Savunma Bakanlığının Enerji ve Dışişleri Bakanlıkları ile çalışacağını söyledi.
EK DESTEKLER DE ÖNGÖRÜLÜYOR
Amaçlarının "mümkün olan en erken tarihte" Avustralya'nın bu imkanı kullanabilir hale gelmesi olduğu vurgulanan metinde, savunma anlaşmasının ayrıca siber alandaki kapasiteler, yapay zeka ve ek denizaltı kapasiteleri üzerine de odaklanacağı kaydedildi.
Ortak açıklamada, Hint-Pasifik, "çözülmemiş toprak anlaşmazlıkları, terör tehditleri ve organize suçlar dahil potansiyel parlama noktalarına sahip bir bölge" olarak tanımlandı.
AA'nın haberine göre; konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Başbakanı Johnson, anlaşmanın, "doğal müttefik" olduğunu söylediği üç ülkeyi her zamankinden daha fazla birbirine yakınlaştıracağını belirterek, "Bu ortaklık, çıkarlarımızı savunmak ve haklarımızı korumak için giderek daha hayati hale gelecek." dedi.
ANLAŞMA ÇİN'E KARŞI YAPILDI
Bu ülkeler, anlaşmanın, Çin'in büyüyen bir askeri varlığa sahip olduğu Hint-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını savunmak için hayati öneme sahip olduğunu düşünüyor.
Anlaşma nedeniyle Avustralya'nın Fransa'yla denizaltı yapma anlaşmasının iptali de gündeme geldi. Avustralya basınında çıkan haberlerde, 2016 yılında imzalanan ve 12 denizaltı yapılmasını öngören ve 50 milyar Avustralya Doları tutan anlaşmanın iptal edileceği belirtildi.
Çin'in artan etkisine karşı İngiltere'ye ait HMS Queen Elizabeth uçak gemisi, geçen hafta Hint-Pasifik bölgesine konuşlandırılmıştı.
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