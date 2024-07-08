İngilizler duyurdu: Ryan Kent'e Premier Lig'den talip!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon İskoç ekibi Rangers'tan kadrosuna kattığı Ryan Kent, Sarı-Lacivertli takımdan ayrılığa hazırlanıyor. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer Ryan Kent ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Daily Record'da yer alan habere göre; Ryan Kent'in bu ay içinde Fenerbahçe'den ayrılacağı ve İngiltere'ye döneceğini yazıldı.
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Haberde; üç İngiliz kulübünün tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği vurgulandı. Bu kulüplerinden birinin İpswich olduğu aktarıldı. Diğer iki kulübün ismi ise açıklanmadı.
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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ryan Kent, geçtiğimiz sezon teknik direktör İsmail Kartal liderliğindeki Sarı-Lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlandı.
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Ryan Kent ligin ikinci yarısında kadroya yazılmazken Avrupa'da ise az süre bulabildi.
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27 yaşındaki Kent'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
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