Kastamonu-Taşköprü kara yolu Hacıbey ile Etyemez köyleri yol ayrımında, 13 Mayıs 2005'te Halil Çamyaran'ın bir otomobilde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunması olayının aydınlatılması amacıyla yaklaşık bir yıl önce yeniden çalışma başlatıldı.

Tutuklanan H.K.'nin Halil Çamyaran'ın kuzeni olduğu öğrenildi. Yaşanan olay ile ilgili konuşan Halil Çamyaran'ın kız kardeşi Bahriye Çamyaran Erol, 19 yıldır kardeşinin katillerinin yakalanması için mücadele ettiğini ve yıllar sonra adaletin yerini bulduğunu söyledi.

SAVCILIK VE EMNİYETE TEŞEKKÜR ETTİ

Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Bahriye Çamyaran Erol, kardeşinin ölümünden beri gülemediğini belirterek, acısını dindiren Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

KUZENİNİN KENDİSİNİ ÖLDÜREBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Katil zanlılarının sadece kardeşini değil, kendisi ve annesini de öldürdüğünü belirten Bahriye Çamyaran Erol, “Kastamonu'dan akşam vakitlerinde köyümüze gelirken pusuya düşürülüp, acımasızca öldürülüp aracında terk edilmişti. Bu şekilde bulundu. Bir okul taşıtı tarafından yapılmış. Biz de bunu daha sonra öğrendik. Halamın oğlu H.K. tarafından öldüreceğini, ‘o beni öldürürse sen de onu öldürür müsün. Bana söz ver' dedi. Ben bunu yerine getiremedim. Bu cinayetin peşini hiçbir zaman bırakmadım. 19 yıl sonra katiller yakalandı.

"O SADECE KARDEŞİMİ ÖLDÜRMEDİ"

Bu beni bir nebze de olsa ferahlattı. O sadece kardeşimi öldürmemişti, benim ayaklarımı, annemi, annemin emeklerini, hepimizi öldürmüştü. Katil zanlısı sadece bir kişinin ölümüne sebep olmadı, 3 kişinin canını aldı. Ben ölmedim, yaşayan ölüyüm. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. 19 yıl sonra inşallah bulacak.

"BEN ÖLDÜRMEDİM, ÖLDÜRTMEDİM' DİYORDU"

‘Ben öldürmedim, öldürtmedim' diyen H.K.'ye şunu sormak istiyorum, neden içerdesin? Tekerlekli sandalyedeyim, saçlarıma ak düştü. 19 yıldır ben hiç gülmedim. Biz ne yaptık da benim kardeşimi öldürdün? Adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi.

"ÖLSEM DE ARTIK GAM YEMEM"

Yaşadığı hissi anlatamadığını belirten Bahriye Çamyaran Erol, “İnşallah biz kazanacağız, bir daha o oradan çıkamayacak. Ben ölsem de artık gam yemem. Buruk bir mutluluk yaşıyorum. Herkes bana, ‘arkasında erkek kardeşi, düşeni yok, bu ölümü çözecek yok' dedi. O yüzden de bu faili meçhule düştü. Oysa ben kardeşimi hiçbir zaman unutmadım ve bu işin peşini hiç bırakmadım. Devletimizle beraber bunu başardık. Çok mutluyum. 19 yıl sonra benim zaferim, 19 yıl sonra ben yeniden doğdum. Bu hisler anlatılmaz. ‘Ben neden öldürdüm' diyen katil zanlısını şu an görmek çok isterdim” diye konuştu.