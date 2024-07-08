4. EYFEL KULESİ YAZ AYLARINDA UZAR

Havalar ısındıkça metal nesneler büyür, buna termal genleşme denir; bu, ısının metal gibi malzemelerin genleşmesine neden olduğu anlamına gelir. Bu nedenle Paris'teki Eyfel Kulesi yaz aylarında 15 santimetreye kadar uzayabilir! Bu ünlü kule, hava daha sıcak olduğunda Güneş'ten uzağa doğru eğilir. Güneş, Eyfel Kulesi'nin yalnızca bir tarafına vurur, bu da dört tarafının da dengeli olmadığı anlamına gelir.