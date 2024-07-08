Paris'in ikonunun saklı tarihi: Yazın 14 santimetre uzayabiliyor!
Paris'in kalbinde yükselen, dünyanın en tanınmış yapılarından biri olan Eyfel Kulesi, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Ancak bu ikonik yapının ardında, birçok kişinin bilmediği şaşırtıcı detaylar gizli. Örneğin, bugünkü kahverengi tonunda göz kamaştıran kule, inşa edildiği ilk günlerde aslında parlak sarı renkteydi. Eyfel Kulesi hakkında bilmediğiniz bu ve benzeri pek çok ilginç bilgiyi keşfetmeye hazır mısınız? İşte Paris'in simgesi hakkında duyduğunuzda şaşıracağınız 6 bilinmeyen gerçek!
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Dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçiyi kendine çeken Eyfel Kulesi, Paris'in sembolü ve mühendislik dünyasının başyapıtlarından biridir. Ancak, bu görkemli yapının ardında saklı kalmış birçok ilginç detay ve bilinmeyen hikaye bulunur. Peki, Eyfel Kulesi hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? İşte detaylar!
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1. EYFEL KULESİ BİR DÖNEM SARIYDI
Modaya uygun Paris'te, Eyfel Kulesi bile stil trendlerine ayak uydurmak zorundadır. On yıllar boyunca, "Demir Leydi" bir dizi boya renginin uygulanmasıyla görünümünü değiştirdi. Eyfel Kulesi 1889 yılında açıldığında kırmızımsı kahverengi bir renge sahipti.
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On yıl sonra sarı boya ile kaplandı. Kule, 1968'de özel olarak karıştırılmış mevcut "Eyfel Kulesi Kahverengisi" benimsenmeden önce de sarı-kahverengi ve kestane kahverengisiydi. Her yedi yılda bir, ressamlar kulenin genç görünmesini sağlamak için 60 ton boya uyguluyor. Kule, Paris gökyüzünün tuvaline karşı yapının siluetini güçlendirmek amacıyla, yükseldikçe giderek daha açık olmak üzere üç tonda boyanmaktadır.
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2. FRANSIZ DEVRİMİNİN 100. YILI İÇİN İNŞA EDİLDİ
Bastille'in düşüşünün ve Fransız Devrimi'nin başlamasının 100. yıldönümü anısına düzenlenen 1889 Exposition Universelle'in organizatörleri, dünya fuarlarına görkemli bir merkez tasarlamak için açık bir yarışma düzenlediler.
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107 teklif arasından, mimar Stephen Sauvestre ve mühendisler Maurice Koechlin ve Emile Nouguier ile birlikte Eiffel tarafından sunulan tasarımı seçtiler.
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3. KIRK YIL BOYUNCA DÜNYANIN EN UZUN YAPISIYDI
Eyfel Kulesi, 1889 yılında açıldığında 986 feet ile dünyanın bir önceki en yüksek yapısı olan 555 feet'lik Washington Anıtı'nın neredeyse iki katı yüksekliğe sahipti. New York'taki 1.046 metrelik Chrysler Binası'nın 1930'da tamamlanmasına kadar da geçilemeyecekti.
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Eyfel Kulesi, 1957'de bir antenin eklenmesiyle Chrysler Binası'nın yüksekliğini gölgede bırakmış olsa da, yine de bir başka Gotham gökdeleni olan Empire State Binası'nın gerisinde kalmıştır.
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4. EYFEL KULESİ YAZ AYLARINDA UZAR
Havalar ısındıkça metal nesneler büyür, buna termal genleşme denir; bu, ısının metal gibi malzemelerin genleşmesine neden olduğu anlamına gelir. Bu nedenle Paris'teki Eyfel Kulesi yaz aylarında 15 santimetreye kadar uzayabilir! Bu ünlü kule, hava daha sıcak olduğunda Güneş'ten uzağa doğru eğilir. Güneş, Eyfel Kulesi'nin yalnızca bir tarafına vurur, bu da dört tarafının da dengeli olmadığı anlamına gelir.
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5. GUSTAVE EIFFEL BİR KISMINI TASARLADI
Özgürlük Heykeli'nin iç unsurlarının ilk tasarımcısı 1879'da aniden ölünce, Fransız heykeltıraş Frederic-Auguste Bartholdi onun yerine Eiffel'i işe aldı. Halihazırda yapı mühendisi ve demiryolu köprüsü tasarımcısı olarak tanınan Eiffel, heykelin bakır kaplamasının yapıştırıldığı iskelet destek sistemini tasarladı. (Bugün Özgürlük Heykeli'nin ölçekli bir modeli Eyfel Kulesi'nin gölgesinde Seine Nehri'ndeki bir adada durmaktadır).
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6. BİR DÖNEM DÜNYANIN EN BÜYÜK REKLAM PANOSUYDU
1925-1936 yılları arasında Paris'te alacakaranlık çöktüğünde, kulenin çan kulesinin üç tarafına takılan çeyrek milyon renkli ampul, Fransız otomobil şirketi Citroën'in 100 metrelik dikey harflerini hecelemek için aydınlatıldı. Reklam o kadar parlaktı ki yaklaşık 20 mil öteden görülebiliyordu ve Charles Lindbergh 1927'deki tek başına Atlantik ötesi uçuşunda Paris'e indiğinde bunu bir işaret olarak kullandı.
Kaynak: History