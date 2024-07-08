Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 12 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, kıyı Ege, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli poyraz etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Samsun, Amasya, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta Karadenizde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.