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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz, 2023-24 sezonunu 70 maç ile kapattı! - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz, 2023-24 sezonunu 70 maç ile kapattı!

        Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Temmuz 2023'te açtığı sezonu Temmuz 2024'te noktalarken bu 11 ayı aşan sürece 70 maç sığdırdı! Özellikle ikinci yarıdaki performansıyla seviye atlayan milli futbolcu, EURO 2024'te turnuvanın yıldızlarından oldu; Avrupa'nın devlerine peşine taktı! Galatasaray ise oyuncuyu en az bir yıl daha kadroda tutmak istiyor

        Giriş: 08.07.2024 - 10:07 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:07
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        Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Temmuz 2023’te açtığı sezonu Temmuz 2024’te noktalayarak tam 11 ay süren yoğun bir futbol maratonunu geride bıraktı. Bu süreçte tam 70 maça çıkarak muazzam bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu özellikle sezonun ikinci diliminde gösterdiği üstün performansla adeta seviye atladı.

        TURNUVANIN YILDIZLARI ARASINA GİRDİ

        EURO 2024'e çeyrek finalde veda eden A Milli Takım'ın değişilmez yıldızlarından olan Barış Alper Yılmaz'ın gösterdiği performans ona Avrupa'nın dev kulüplerinin kapılarını açmış durumda. Turnuvanın parlayan yıldızları arasına giren 24 yaşındaki futbolcu, özellikle Virgil van Dijk ile eşleşmesinin ardından Avrupa futbol kamuoyunun gündemine oturdu.

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        Tarihin en pahalı savunma oyuncularından olan Van Dijk karşısında hem yerden hem havadan etkili olan Barış Alper, sezon boyunca radarına girdiği kulüplerin gözlemcilerinden de tam not aldı. Oyuncunun temsilcisi, turnuvanın önemli bölümünü Almanya'da takip ederken Barış Alper Yılmaz'a gelen tekliflerden RB Leipzig ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

        OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR

        EURO 2024 öncesinde gözünü kulağını transfere kapatan Barış Alper Yılmaz, piyasa değerini neredeyse iki katına katlasa da Okan Buruk en az bir sezon daha takımda kalmasını istiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ilk 11'de forma şansı bulamayan 24 yaşındaki oyuncuyu ana hücum planlarından biri haline getiren Buruk, tatil dönüşü Barış Alper ile bir araya gelecek.

        Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz'ın daha önce yaptığı iki görüşme, milli oyuncunun kariyer dönümleri olmuştu. Okan Buruk'un Galatasaray'a gelmesinden sonra maç temposu yakalamak için Rezerv Lig'de forma giyen ve adeta şov yapan Barış Alper Yılmaz, daha sonra A Takım'da düzenli oynayamadığı süreçte ayrılığı gündemine almıştı.

        Rusya'dan resmi teklif alan 24 yaşındaki oyuncuyla görüşen Okan Buruk, ona planları arasında yer aldığını anlatıp takımda kalmasını isterken Barış Alper'in kararı da bu yönde olmuştu. Devamında başarı basamaklarını bir bir tırmanan milli yıldızın esas dönüm noktası ise Pendikspor müsabakası oldu.

        Sol bekte sorun yaşayan Okan Buruk, devre arasında Barış Alper'le yaptığı konuşma sonrasında 24 yaşındaki oyuncuyu sahaya sol bekte sürmüş ve sezonun ilerleyen bölümünde hem sol bek hem sağ bekte zaman zaman görev vermişti. Her iki bölgede de oynadıktan sonra ritim bulan Barış Alper ilerleyen süreçte sol açık ve sağ açığa geçerek kariyer sezonunu tamamlamıştı.

        Okan Buruk'un mutlaka takımda kalmasını istediği Barış Alper Yılmaz'ın bu görüşme sonrasında karar vereceği öğrenilirken Galatasaray ise turnuva öncesinde 25 milyon Euro olarak belirlediği bonservis bedelini çok daha yukarıya çekmiş durumda.

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