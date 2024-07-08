Napolyon'un iki tabancası 1,69 milyon euro'ya satıldı

19. yüzyıl başında Fransa'yı yöneten Napolyon Bonapart'a ait, biri intihar girişiminde kullanmaya çalıştığı olmak üzere iki tabanca, açık artırmada 1,69 milyon euro'ya satıldı.

Açık artırma, Napolyon'un 1814'te yakalandığında intihara kalkıştığı Fontainebleau Sarayı'nın çok yakınındaki Osenat müzayede evinde yapıldı.

Parisli tabanca ustası Louis-Marin Gosset tarafından yapılmış olan silahlara 1,2 ila 1,5 milyon euro değer biçilmişti.

Fransa Kültür Bakanlığı kısa süre önce tabancalara "ulusal hazine" statüsü vermiş ve yurtdışına çıkarılışını yasaklamıştı.

Buna göre Fransa hükümeti, silahları satın almak için tabancaların yeni sahibine 30 ay içinde bir teklif yapmak zorunda. Bu ayrıca, tabancaların bu süre içinde sadece kısa süreli olarak yurt dışına çıkarılabileceği anlamına geliyor.

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Tabancaları satın alan kişinin kimliği açıklanmadı.

Altın ve gümüş kakmalı tabancalarda Napolyon'un profilinin işlemesi de bulunuyor.

Napolyon'un, ordularının yenilmesinin ardından, 12 Nisan 1814'te bu silahlardan biriyle kendisini öldürmeyi tasarladığı tahmin ediliyor.

O gün yaveri Armand de Caulaincourt erken davranıp silahların içindeki barutu boşaltmış, Napolyon bunun üzerine zehir içerek kendisini öldürmeye çalışmış ancak sonunda kurtulmuştu.