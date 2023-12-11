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        Haberler Magazin İngiliz Kraliyet ailesi Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan geleneksel Noel fotoğrafı

        Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan geleneksel Noel fotoğrafı

        Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton, her yıl gelenekselleşen Noel fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 14:24 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:24
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        • 1

          2023 YILI KRALİYET AİLESİ NOEL KARTI

          Kraliyet aile üyeleri her yıl Noel zamanı yeni bir kart çıkarıyor. En çok ilgi gören aile fotoğraflarından birisi de Prens William ve Prenses Kate çiftinden geliyor. Bu yıl gelenek değişmedi ve Galler Prensi ile Prensesi üç çocuklarıyla beraber aile pozunu sosyal medyadan paylaştı.

        • 2

          2022

          10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis portesi büyük ilgi gördü. Bebekliklerinden itibaren kameralara yansıyan çocukluklarına milyonlarca kişi şahit oldu. İşte yıllara göre İngiliz Kraliyet Ailesi Noel kartları.

        • 3

          2018

        • 4

          2019

        • 5

          2020

        • 6

          2021

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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