Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan geleneksel Noel fotoğrafı
Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton, her yıl gelenekselleşen Noel fotoğrafını paylaştı
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2023 YILI KRALİYET AİLESİ NOEL KARTI
Kraliyet aile üyeleri her yıl Noel zamanı yeni bir kart çıkarıyor. En çok ilgi gören aile fotoğraflarından birisi de Prens William ve Prenses Kate çiftinden geliyor. Bu yıl gelenek değişmedi ve Galler Prensi ile Prensesi üç çocuklarıyla beraber aile pozunu sosyal medyadan paylaştı.
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2022
10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis portesi büyük ilgi gördü. Bebekliklerinden itibaren kameralara yansıyan çocukluklarına milyonlarca kişi şahit oldu. İşte yıllara göre İngiliz Kraliyet Ailesi Noel kartları.
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2018
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2021
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