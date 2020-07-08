İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinin taktıkları takılar İngiliz medyasının radarına takıldı.
Saray mücevherlerinden, cübbelere, kılıçlardan taçlara kadar 140'tan fazla eşyadan oluşan kraliyet mücevherlerin değeri İngiliz gazeteleri tarafından paylaşıldı
DHA'nın haberine göre İngiliz medyası, kılıçlardan taçlara kadar 140’tan fazla eşya ve 2 bin 758 değerli taş içeren Kraliyet mücevherlerinin değerinin 3 milyar sterlinden fazla olduğunu yazdı.
Satılma şansının neredeyse olmadığı mücevher koleksiyonuna fiyat biçmenin zor olduğu ifade eden İngiliz medyası, koleksiyonda dünyanın en büyük biçimli elması olan Cullinan I'ı içeren 23 bin 758 değerli taş bulunduğunu kaydetti.
Koleksiyona en son eklenen mücevherin ise 1953'te taç giyme töreninde Kraliçe Elizabeth'e sunulan 22 karat altın bilezik oldu.
EN ÜNLÜSÜ ST. EDWARD’IN TACI
Kraliyet mücevherlerinin en ünlü eşyasının ise som altından yapılmış, 444 değerli ve yarı değerli taşla dekore edilmiş 240 gram ağırlığındaki St. Edward'ın tacı oldu ifade edildi.
Tacın, 1661'de Charles II'nin taç giyme töreni için yapıldığı kaydedildi.
Çoğunlukla resmi taç giyme törenlerinde hükümdar tarafından giyilen taç, 1953'teki taç giyme töreninde Kraliçe Elizabeth tarafından giyildi. Hükümdarın taç giymesini gerektiren resmi görevler için İmparatorluk Devlet Tacı kullanıldığı için Kraliçe Elizabeth’in o zamandan beri tacı giymediği belirtildi.
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