KURBAN PAZARINDA KARADENİZLİ SANMIŞLAR

Türkiye'nin değerini bildiğini vurgulayan Durrant, "Başta aşk, eşime olan aşk önemli. Türkiye'yi zaten çok seviyordum. İkisi birleşince ne mutlu bana, daha ne isteyebilirim ki hayattan? Hayatıma çok şey kattı. Şu an çok mutluyum. Hayvanları çok seviyorum. Köpeğimi zaten İngiltere'den getirdim. Hayvanları sevdiğimi biliyordum ama bu kadar sevdiğimi bilmiyordum" dedi.