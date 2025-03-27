İngiliz devlerinin Kenan Yıldız yarışı: Liverpool, Manchester United, Chelsea!
Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız için İngiliz devleri yarışa girdi. Manchester United, Liverpool ve Chelsea'nin genç futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar...
- 1
Serie A'da Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
- 2
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Manchester United, Chelsea ve Liverpool, 19 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.
- 3
Kenan Yıldız'ın menajeri Jorge Mendes'in söz konusu kulüplerin ilgisini Juventus'a ilettiği belirtildi.
-
- 4
80 MİLYON EUROLUK TALEP
Ayrıca İtalyan ekibinin, Kenan Yıldız'ı 80 milyon euro'dan düşük bir rakama bırakmak istemediği bilgisi verildi.
- 5
BU SEZON PERFORMANSI
Juventus'ta bu sezon 41 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.
- 6
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki milli futbolcunun Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
-
- 7