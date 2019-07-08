08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Darroch'un Trump'la ilgili raporlarının basına sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını doğruladı.
Soruşturma kararı, Avam Kamarası Dışişleri Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat'ın olayı "çok ciddi bir ihlal" olarak değerlendirmesinin ve sorumluların cezalandırılması çağrısında bulunmasının ardından geldi.
Tugendhat, basına sızan raporlarında Trump'ı "beceriksiz" şeklinde niteleyen Büyükelçi Darroch'u savunmuş, "Büyükelçinin görevi İngiliz halkının çıkar ve isteklerini temsil etmektir, ABD'nin hassasiyetlerini değil." değerlendirmesini yapmıştı.
RAPORLAR
Darroch'un diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış, İngiltere Dışişleri Bakanlığı söz konusu haberi yalanlamamıştı.
Haberde, Darroch'un ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadeleri yer almıştı.
Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Darroch, İngiltere ile ABD'nin iklim değişikliği, basın özgürlüğü ve ölüm cezası gibi konulardaki görüş ayrılıklarının öne çıkacağı görüşünü de paylaşmıştı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, basına sızan e-postalarda yer alan ifadelerin, Büyükelçi Kim Darroch'ın "kişisel görüşlerini yansıttığını," İngiltere hükümetinin duruşunu yansıtmadığını söyledi.
TRUMP: ZAHMET ETMEYECEĞİM
New Jersey'de gazetecilere konuşan ABD Başkanı Trump da, sızan yazışmalarla ilgili soruya "Biz de bu adamın büyük hayranları değiliz, zaten İngiltere'ye iyi hizmet etmedi. Yani anlıyorum, onunla ilgili bazı şeyler söyleyebilirim ama zahmet etmeyeceğim" yanıtını verdi.
Beyaz Saray'dan ise İngiliz Büyükelçinin sızan yazışmaların ilişkin henüz bir değerlendirme yapılmadı.
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