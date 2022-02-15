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İngiliz basını yazdı: Rusya'nın işgal planı

İngiliz basını Rusya'nın olası işgal planını yazdı. Buna göre Rus askerleri önce Belarus ve Kırım’dan Ukrayna’ya girecek sonrasında da Kiev’e ulaşacak.

15.02.2022 - 11:19 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • İngiliz DailyMail'de yer alan ve Kremlin askeri şeflerinin sunduğu iddia edilen planlara göre, Rus birlikleri işgal için 'Kiev'e doğru ilerlemeye' başlayacak.

     

  • Batılı yetkililer, on binlerce Putin'in askerinin başkenti hedef almak ve Rusya yanlısı bir rejim kurmak için Ukrayna'ya güneye doğru ilerleyeceğinden korkuyor.

     

     

  • İddiaya göre, Rus güçlerinin 'çok eksenli' bir işgali olacak. Birlikler doğu Ukrayna'da birleşmeden önce Belarus ve Kırım'dan ülkeye girecek.

    Görevleri, ülkenin doğusundaki Ukrayna kuvvetlerinin Kiev'i savunmak için geri dönmesini önlemek olacak.

      

  • Rusya'nın stratejisi için hareket hızının kritik olması nedeniyle, kara harekatı için daha hafif araçlar ve silah sistemleri seçilecek.

     

    Habere göre şu anda 130.000 kişilik askeri güce muhtemelen 20.000 daha asker eklenecek.

  • Bir kaynak, "Askerlerin ve teçhizatın yığılması eşi görülmemiş ve çok endişe verici. Bu bir istila amacıyla inşa edilmiş bir kuvvettir. 14 Rus tugayının daha Ukrayna sınırına yöneldiği tahmin ediliyor. Karadeniz ve Akdeniz'de Rus gemilerinin yığıldığını gördük. Birçok Rus birimi için tatiller de iptal edildi" dedi. 

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