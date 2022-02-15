Bir kaynak, "Askerlerin ve teçhizatın yığılması eşi görülmemiş ve çok endişe verici. Bu bir istila amacıyla inşa edilmiş bir kuvvettir. 14 Rus tugayının daha Ukrayna sınırına yöneldiği tahmin ediliyor. Karadeniz ve Akdeniz'de Rus gemilerinin yığıldığını gördük. Birçok Rus birimi için tatiller de iptal edildi" dedi.