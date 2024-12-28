İngiliz Anahtarı 'Recep Usta'nın, galası yapıldı

İlk kez başrol heyecanı yaşayan oyuncu, sorular üzerine; "Ben ekip adamı olduğum için bunun sorumluluğunu alma konusunda bir kaygım ve tedirginliğim vardı. Çok şükür korktuğum gibi gözükmüyor. Altından kalkabildiğimi düşünüyorum. Bunu sağlayan bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ailem de geldi, onlar da çok beğendi. Bu tatlı filmi izlemek üzere herkesi sinema salonlarına bekliyoruz” dedi.