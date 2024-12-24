ING Kadınlar Türkiye Kupasında çeyrek final kuraları çekildi

ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen ve kulüp temsilcileri katıldı.

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Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut, ÇBK Mersin, Beşiktaş, Nesibe Aydın, BOTAŞ ve İlkem Yapı Tarsus'un mücadele edeceği kupanın kura çekiminin açılış konuşmasını TBF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen yaptı. Kadın Ligleri Direktörü Nilay Kartaltepe de organizasyonda mücadele edecek takımlara başarı diledi.

Organizasyonda çeyrek final maçları 18-19 Mart tarihinde oynanacak. Dörtlü final ise 21-23 Mart'ta Edirne'de gerçekleştirilecek. Kupayı kazanan ekip, 23 Mart Pazar günü oynanacak final müsabakasının ardından belli olacak. REKLAM EŞLEŞMELER Formata göre, ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut ve ÇBK Mersin ile ikinci 4'te bulunan Beşiktaş, Nesibe Aydın, BOTAŞ ve İlkem Yapı Tarsus kura çekimine 2 farlı torbada katıldı. Ligi ilk 4 sırada tamamlayan takım temsilcilerinin rakiplerini, diğer 4 ekibin temsilcilerinin de ev sahibi takımı belirlediği kuralara çekiminin ardından eşleşmeler şöyle oldu: Nesibe Aydın-Fenerbahçe Opet Beşiktaş-Galatasaray Çağdaş Faktoring Emlak Konut-BOTAŞ İlkem Yapı Tarsus-ÇBK Mersin