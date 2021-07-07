ING'den 'Olimpik Kızlar'a özel destek

Kadının güçlendirilmesini destekleyecek projelere imza atan ING Türkiye, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliği ile hayata geçirdiği ING Olimpik Kızlar Projesi kapsamında desteklediği kadın sporcuları Tokyo 2020 Olimpiyatları’na uğurladı.
Olimpik Kızlar projesi kapsamında desteklenen ve Olimpiyatlar’a katılacak sporculara motivasyon sağlamak için özel bir proje geliştiren ING, hazırladığı video ile tüm Türkiye’ye sporculara destek mesajı paylaşmaları için çağrıda bulunuyor. Verilen bilgiye göre, proje kapsamında gelen destek mesajları bir USB kolyeye yüklenecek ve Olimpik Kızlar projesi kapsamında desteklenen kadın sporculara gönderilecek.
Cinsiyet bağımsız fırsat eşitliğini ING kültürünün bir parçası olarak gördüklerini belirten ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “ING olarak cinsiyet eşitliğini faaliyetlerimizin odağımıza alıyor ve daha eşit bir gelecek için kadının güçlendirilmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Kadın rol modellerin desteklenmesi ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçleneceğine ve Türkiye’nin gerçek potansiyelinin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Türk sporunun en köklü paydaşlarından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi paydaşlığı ile ING Olimpik Kızlara Destek Projesi’ni de bu hedefle hayata geçirdik" dedi.
'KADIN ROL MODELLERE DESTEK TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARIR'
Bu proje ile sporcuların yanında sadece maddi olarak yer almadıklarını kaydeden Gökgöz, "Aynı zamanda onları bir rol model olarak küçük yaştaki genç kızlarımıza da tanıtıyoruz. Kadın rol modellerin desteklenmesi ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçleneceğine ve Türkiye’nin gerçek potansiyelinin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Projemiz ile kadının her platformda izleyici değil, sahadaki oyuncu olması gerektiğini vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.
TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise, “Kadınların sporun her kademesine eşit ve güvenilir erişimini sağlamayı kendine görev ve misyon edinen bir kuruluş olarak, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek rol model kadın sporcularımıza ING ile birlikte destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yarının güçlü kadınlarına ilham olacak, bizleri gururlandıracak sporcularımıza gönülden başarılar diliyoruz” dedi.
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