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        Haberler Sağlık "İnfluenza, bazı çocuklarda ciddi seyredebilir" | Sağlık Haberleri

        "İnfluenza, bazı çocuklarda ciddi seyredebilir"

        Kış aylarının en yaygın solunum yolu hastalıklarından biri olan influenza (grip), özellikle çocukları etkileyerek yüksek ateş, halsizlik ve solunum sıkıntıları gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Senem, "İnfluenza, sağlıklı bireylerde genellikle hafif seyrederken, bazı çocuklar için ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Özellikle 5 yaş altı çocukların, bağışıklık sistemi zayıf olanların ve kronik hastalığı bulunan çocuklar risk altında" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:42 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:42
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        İnfluenza bu çocuklarda ciddi seyrediyor!
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        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Senem, influenza virüsünün bulaşma yolları, belirtileri, risk grupları ve korunma yöntemleri hakkında bilgiler paylaştı. Hastalığın başlangıcından itibaren 7 gün boyunca bulaşıcı olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Senem, özellikle çocukların hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

        "YAKIN TEMAS BULAŞ RİSKİNİ ARTIRIR"

        Hastalığın özellikle sonbahar ve kış aylarında salgınlara yol açtığını belirten Uzm. Dr. Mehtap Senem, bulaşma yolları hakkında şu bilgileri verdi: "İnfluenza virüsü, enfekte bireylerin öksürmesi ve hapşırması sonucu havaya yayılan damlacıkların solunmasıyla bulaşır. Ayrıca, virüsle kontamine olmuş yüzeylere temas ettikten sonra ellerin ağız, burun veya göze dokundurulması da bulaşmaya neden olabilir. Grip olan kişilerle aynı kapalı ortamda uzun süre kalmak, el sıkışmak ve yakın temas bulaş riskini artırır. Ancak gıdaların tüketilmesiyle grip bulaşmaz."

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        Uzm. Dr. Senem, özellikle küçük çocuklarda mide bulantısı, kusma ve ishalin de sık görülebileceğini belirterek, şu belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi:

        - Ani başlayan yüksek ateş

        - Titreme ve üşüme hissi

        - Kas ve eklem ağrıları

        - Baş ağrısı

        - Halsizlik ve yorgunluk

        - Kuru öksürük

        - Boğaz ağrısı

        - Burun akıntısı veya tıkanıklığı

        - Mide bulantısı, kusma ve ishal (özellikle çocuklarda)

        "RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI"

        Kayseri Hüma Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzm. Dr. Mehtap Senem, “İnfluenza, sağlıklı bireylerde genellikle hafif seyrederken, bazı çocuklar için ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Özellikle 5 yaş altı çocukların, bağışıklık sistemi zayıf olanların ve kronik hastalığı bulunan çocuklar risk altında. Astım, kalp hastalığı, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olan çocuklar gripten daha fazla etkilenebilir ve hastalık ağır seyredebilir. Bu nedenle risk grubundaki çocukların mutlaka korunması gerekiyor" diye konuştu.

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        İNFLUENZA TANISI VE TEDAVİSİ

        Hastalığın teşhisinde burun ve boğaz sürüntülerinden alınan örneklerin PCR yöntemiyle incelendiğini belirten Uzm. Dr. Senem, bazı durumlarda ek testlerin de gerekebileceğini söyleyerek şunları ekledi: "Şiddetli vakalarda, bağışıklık sisteminin bir göstergesi olan lenfosit sayısında azalma görülebilir. Bakteriyel enfeksiyon eklenmişse hemogram ve CRP gibi testler de değerlendirilerek uygun tedavi planlanır."

        Tedavi sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Uzm. Dr. Senem, şunları söyledi: "Ateş ve ağrı yönetimi için parasetamol veya ibuprofen grubu ateş düşürücüler kullanılabilir. Aspirin kesinlikle önerilmez. Doktor kontrolünde, yaş ve kilo gibi faktörlere göre antiviral ilaçlar başlanabilir. Çocuğun bol sıvı tüketmesi sağlanmalı, istirahat etmesi için uygun ortam oluşturulmalıdır.”

        GRİPTEN KORUNMANIN YOLLARI

        Kayseri Hüma Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzm. Dr. Senem, gripten korunma yöntemleri hakkında şu önerilerde bulundu:

        * Elleri sık sık yıkamak, hijyen kurallarına dikkat etmek.

        * Grip olan kişilerle yakın temastan kaçınmak ve ortak eşyaları kullanmamak.

        * Dengeli beslenmek, bağışıklık sistemini güçlü tutmak.

        * Düzenli uyku uyumak ve stresten kaçınmak.

        * Kapalı ve kalabalık alanlarda maske kullanmak.

        Grip aşısının risk grubundaki çocuklar için hayati önem taşıdığını belirten Uzm. Dr. Senem, özellikle astım, diyabet, kalp veya böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olan çocukların ve onlarla aynı evde yaşayan bireylerin mutlaka aşılanması gerektiğini belirterek, “Örneğin, evde astımlı bir çocuk varsa, hastalığın yayılmasını önlemek için tüm aile bireylerinin grip aşısı olması önerilir. Ayrıca, 6 ay - 5 yaş arasındaki çocuklar, özellikle 6 ay - 2 yaş grubu, grip aşısı ile korunabilir” dedi.

        Grip salgınlarının yayılmasını önlemek ve çocukları korumak için ebeveynlerin bu önerilere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Mehtap Senem, sağlıklı bir kış dönemi için erken önlem almanın önemini hatırlattı.

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