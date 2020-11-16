Benzin fiyatları ne kadar? Araç sahipleri başta olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler bu sorunun cevabını araştırıyor. Öte yandan benzin fiyatları ile ilgili müjdeli haber de geldi.

Dolar TL kurundaki aşağı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte benzin fiyatlarında bugün veya yarın yani 16 17 Kasım tarihlerinde 32 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

Peki bugün benzin fiyatları en kadar? Merak edenler için güncel benzin fiyatları ile ilgili rakamları haberimizde derledik.

İşte, güncel benzin litre fiyatları:

Ankara ve İzmir benzin fiyatı: 7,03 TL

İstanbul benzin fiyatı: 6,97 TL