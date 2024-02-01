İncir yaprağının faydaları nelerdir? İncir yaprağı nelere iyi gelir, faydaları ve zararları neler?
İncir yaprağının günümüzde pek çok faydası bulunmaktadır. İncirin kendisi kadar yararlı olan incir yaprağının pek çok hastalığı tedavi edici özelliğe sahip olduğu söylenmektedir. İncir Ağacı Asya'da bulunan bir dut aile üyesi olarak öne çıkmaktadır. İncir yaprağının faydaları nelerdir? İncir yaprağı nelere iyi gelir, faydaları ve zararları neler? İşte, detaylar.
Binlerce yıllık geçmişiyle incir, içerisinde yüzlerce tohum barındırmaktadır. İncirin kendisi gibi yaprakları da besin doludur ve sağlık yönünden faydalıdır. Sağlık yönünden bu denli faydalı olduğundan dolayı alternatif tıp tedavisinde oldukça sık kullanılan bir üründür. İncir yaprağının faydaları ve zararları nelerdir? İncir yaprağı şekeri düşürür mü? İncir yaprağı basura iyi gelir mi? İncir yaprağı zayıflatır mı? İncir yaprağı nasıl kullanılır? İncir yaprağı faydaları İbrahim Saraçoğlu. İncir yaprağı şeker hastalığına iyi gelir mi? İşte, tüm merak edilen detaylarıyla incir yaprağı.
İncir Yaprağının Faydaları
İncir Yaprağı Zararları
İncir yaprağının sağlık yönünden herhangi bir zararı olmadığı bilinmektedir. Ancak diyabet hastalarının ve insülin kullananların incir yaprağı tüketmeden önce uzman doktora danışmaları daha doğru olacaktır. Her bitki çayında olduğu gibi aşırı tüketimden kaçınılması gerekir.
İncir Yaprağı Şekeri Düşürür Mü?
Anti-diyabetik özelliğe sahip olan incir yaprağı, diyabet hastalarının kan şekerinin düşürülmesinde etkili olabilmektedir. Günlük rutinine eklenen incir yaprağı sayesinde şeker hastaları daha az insülin uygulamasına ihtiyaç duyabilir.
İncir Yaprağı Basura İyi Gelir Mi?
İncir yaprağı, basur (hemoroit) problemlerine karşı bitkisel bir ilaç görevini sağlar. Kaynar suda yapraklar faydalı mineralleri açığa çıkarır. Bu durumun ise basura iyi geldiği bilinmektedir.
İncir Yaprağı Zayıflatır Mı?
İncir yaprağının suyunu ya da çayını tükettiğinizde zayıflamanıza yardımcı olduğunu görebilirsiniz. Tek başına zayıflatma işlevine sahip değildir; bu sebeple kendinize sağlıklı bir beslenme planı oluşturarak tüketmeniz önerilmektedir. İncir yaprağı bitki çayı olarak tercih edildiğinde metabolizma hızınızı yükseltecek, böylelikle vücudunuzdaki yapım yıkım işlerini gerçekleştirecektir. Sindirim sorunlarınızı ortadan kaldırarak kilo vermenize yardımcı olacaktır.
İncir Yaprağı Zayıflatır Mı?
İncir yaprağının suyunu ya da çayını tükettiğinizde zayıflamanıza yardımcı olduğunu görebilirsiniz. Tek başına zayıflatma işlevine sahip değildir; bu sebeple kendinize sağlıklı bir beslenme planı oluşturarak tüketmeniz önerilmektedir. İncir yaprağı bitki çayı olarak tercih edildiğinde metabolizma hızınızı yükseltecek, böylelikle vücudunuzdaki yapım yıkım işlerini gerçekleştirecektir. Sindirim sorunlarınızı ortadan kaldırarak kilo vermenize yardımcı olacaktır.
İncir Yaprağı Nasıl Kullanılır?
Öncelikli olarak incir yapraklarından alternatif yöntemlerle faydalanabilirsiniz. Bu noktada doğru ve kontrollü kullanımı oldukça önemlidir. Çay olarak tüketilmesinin yanında soğutulan çayı diz kapaklarınıza sürerek ağrıyı alabilirsiniz. Cilt sorunlarınızı engellemek istiyorsanız bir cezve içerisinde taze incir yapraklarını su ile beraber kaynatın ve soğumasını bekleyin. Soğuma işleminden sonra tahriş olan bölgeye sürerek cilt sorunlarınızı engelleyebilirsiniz. Ufak bir parça taze incir yaprağını çiğneyerek ağız kokunuzu giderebilirsiniz. İncir yaprağının sütünü, mantar ya da sivilce olan bölgeye sürerek geçmesini sağlayabilirsiniz.
İncir Yaprağı Faydaları İbrahim Saraçoğlu
İncir yaprağı İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından gündeme gelen bir besin olarak karşımıza çıkmaktadır. Saraçoğlu, incir yaprağının faydalarından sıklıkla söz etmektedir. Antibiyotik etkisi olan bir besin olan incir yaprağını farklı şekillerde tüketilerek vücudunuzda yer edinmeye çalışan enfeksiyonu temizleyebilirsiniz. İncir yaprağı özellikle idrar yolu enfeksiyonları deyince akla gelmektedir. Enfeksiyonun vücuttan kısa sürede atılmasına yardımcı olur.
İbrahim Saraçoğlu İncir Kürü
Kaynamakta olan yarım litre klorsuz suya sekiz ya da dokuz adet kuru inciri ilave ederek yedi dakika kadar ağzı kapalı bir şekilde kaynatınız. Süre tamamlandıktan sonra ılımasını bekleyiniz. Ilıdıktan sonra süzülür. İkiye ya da üçe bölerek öğünlerden 10-15 dakika önce aç karnına tüketebilirsiniz.
İncir Yaprağı Şeker Hastalığına İyi Gelir Mi?
İncir yaprakları, yüksek miktarda doğal insülin içermektedir. Bu sebeple yaprağı tüketmek, insülin enjekte etme ihtiyacını arttıracaktır. Anti-diyabetik özelliğe sahip olduğundan dolayı diyabet hastalıklarında kan şekerinin düşürülmesinde etkilidir.