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        Haberler Bilgi Yaşam İncir Reçeli Tarifi ve Yapılışı: İncir Reçeli Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        İncir Reçeli Tarifi ve Yapılışı: İncir Reçeli Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        İncir reçeli, kahvaltı sofralarını şenlendiren ve incirin doğal tatlılığını koruyan nefis bir lezzettir. Taze veya kuru incirlerle kolayca hazırlanabilen bu reçel, aromatik tadı ve kıvamıyla herkesin favorisi olabilir. Peki, incir reçeli nasıl yapılır ve malzemeleri neler? İşte adım adım tarifi ve püf noktaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 20:56 Güncelleme: 01.01.2025 - 20:56
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        İncir Reçeli Tarifi ve Yapılışı
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        İncir Reçeli Tarifi

        İncir reçeli, taze veya kuru incirlerle hazırlayabileceğiniz bir reçel türüdür. Yazın toplanan taze incirlerle yapıldığında hafif, kışın kuru incirle yapıldığında daha yoğun bir lezzet sunar. Bu tarifte, hem taze hem de kuru incir kullanarak hazırlık yapabilirsiniz. İşte incir reçeli tarifi…

        İncir Reçeli Malzemeleri

        Taze incir reçeli tarifi için;

        - 1 kilogram taze incir

        - 4 su bardağı toz şeker

        - 1,5 su bardağı su

        - Yarım limonun suyu

        - 1-2 adet karanfil (isteğe bağlı)

        - Çeyrek çay kaşığı tereyağı (köpürmeyi önlemek için, isteğe bağlı)

        Reçel yapımı, malzeme seçiminden doğru pişirme tekniklerine kadar birkaç basit adımdan oluşur. İşte taze ve kuru incir reçeli için yapım aşamaları:

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        Taze İncir Reçeli Yapımı

        • İncirleri Hazırlayın: Taze incirlerin saplarını kesin ve kabuklarını soymadan iyice yıkayın. Çok büyük incirleri ikiye kesebilirsiniz.
        • Şerbeti Hazırlayın: Geniş bir tencereye suyu ve şekeri ekleyin. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırarak kaynamaya bırakın.
        • İncirleri Ekleyin: Şerbet kaynamaya başladıktan sonra incirleri tencereye ekleyin. İncirlerin her tarafının şerbete bulanmasını sağlayın.
        • Kıvamını Kontrol Edin: Reçeli kısık ateşte yaklaşık 40-50 dakika pişirin. Ara sıra karıştırarak incirlerin ezilmesini önleyin.

        - Reçelin kıvamını kontrol etmek için bir damla reçeli soğuk bir tabağa damlatın. Dağılmadan duruyorsa reçeliniz kıvam almıştır.

        • Limon Suyunu Ekleyin: Ocaktan almadan 5 dakika önce limon suyunu ekleyin. Bu işlem, reçelin şekerlenmesini önler ve parlaklık kazandırır.
        • Reçeli Dinlendirin: Reçelinizi ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Daha sonra temiz kavanozlara doldurun ve ağzını sıkıca kapatın.

        Kuru incir reçeli için ise:

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        - 500 gram kuru incir

        - 3 su bardağı toz şeker

        - 3 su bardağı su

        - Yarım limonun suyu

        - 1 adet çubuk tarçın (isteğe bağlı)

        Kuru İncir Reçeli Yapımı

        • İncirleri Hazırlayın: Kuru incirleri iyice yıkayın ve saplarını kesin. Büyük incirleri ikiye veya dörde bölün.
        • Şerbeti Hazırlayın: Tencereye su ve şekeri ekleyin. Orta ateşte kaynayana kadar karıştırarak pişirin.
        • İncirleri ve Baharatları Ekleyin: Şerbet kaynamaya başladığında kuru incirleri ve isteğe bağlı olarak çubuk tarçını tencereye ekleyin.
        • Kısık Ateşte Pişirin: Reçeli kısık ateşte 30-40 dakika kadar pişirin. İncirler şerbeti çekecek ve yumuşayacaktır.
        • Limon Suyunu Ekleyin: Reçelin şekerlenmesini önlemek için limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın.
        • Soğumaya Bırakın: Ocaktan alınan reçeli soğumaya bırakın ve kavanozlara doldurun.

        İncir Reçeli Yapılışı ve Püf Noktaları

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        Lezzetli ve kıvamlı bir incir reçeli için şu püf noktalarına dikkat edebilirsiniz:

        Taze incir reçeli yapıyorsanız, olgun ama çok yumuşak olmayan incirleri tercih edin. Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ancak az şeker kullanırsanız reçelin raf ömrü kısalabilir.

        Reçelin şerbeti kıvam almalı, ancak çok koyu olmamalıdır. Çok koyu şerbet, incirlerin fazla yumuşamasına neden olabilir.

        Şerbetin köpürmesini önlemek için pişirme sırasında bir çay kaşığı tereyağı ekleyebilirsiniz.

        Reçelinize karanfil veya tarçın gibi baharatlar ekleyerek de farklı aromalar elde edebilirsiniz.

        İncir Reçeli Hangi Yemeklerle Tüketilir?

        İncir reçeli, kahvaltılarda en çok tercih edilen tatlı seçeneklerinden biridir. Ayrıca şu şekilde de tüketebilirsiniz:

        - Kızarmış ekmek üzerinde

        - Kek ve tatlıların yanında süsleme malzemesi olarak

        - Yoğurt veya dondurmanın üzerine ekleyerek de tüketebilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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