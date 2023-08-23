İncir reçeli tarifi ve yapılışı: İncir reçeli nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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İncir reçeli yapılışı çoğunlukla olgun incirler tercih edilerek yapılsa da incirlerin ham haliyle de lezzetli reçeller yapılabilir. İncir reçeli genel olarak kahvaltı sofralarında karşımıza çıkan bir lezzettir. Özellikle kızartılmış ekmek ile sunulduğunda lezzeti iki katına çıkar. Ailenizle birlikte yapacağınız kahvaltı sofralarında kendi el lezzetinizle yaptığınız bir reçeli sunmak istemez misiniz? Siz de tam kıvamında damak şenlendiren bir incir reçeli yapmak istediğinizde sizin için her detayını sunduğumuz reçel tarifini deneyebilirsiniz.

İncir reçeli yaparken bazı püf noktalar bulunur. Öncelikle olgun incirler ile reçel yapacaksanız mutlaka tadının güzel olmasına dikkat etmelisiniz. İncir çok çabuk bozulan ve kurtlanan bir meyvedir. İncirlerinizin kurtlu olmadığını kontrol etmeniz iyi olacaktır. Meyvelerinizi güzelce yıkamalısınız ki üzerindeki tozdan iyice ayrılsın. Yıkadığınız meyvelerin sudan süzülmesi için bir süre süzgeçte bekletirseniz üzerinde kalan sudan ayrılacaktır.

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Her reçelde olduğu gibi incir reçeli de yaparken incirleri 1 gece şekerle birlikte bekletmek gerekir. Bu işlem incirlerin içerisindeki suyun salınmasına destek olmaktadır. İncir reçeli yapacaksınız kireçsiz ve klorsuz bir su kullanmalısınız. Böyle yaptığınızda reçeliniz daha lezzetli olacaktır. Herkes reçelinin berrak olmasını ister. İşte buna ulaşabilmek için bir püf nokta var. Reçel pişerken tencere içeresinde köpükler oluşur. Eğer bu köpükleri almazsanız reçeliniz berrak olmaz. Köpükleri toplamanız reçelinizin berrak ve pürüzsüz olmasını sağlar.

İncir reçeli yapımı kolay ve pratiktir. Reçel yapmak isteyen herkes kolaylıkla reçel yapabilir. Sadece kişilerin dikkat etmesi gereken bazı püf noktaları gözden kaçırmaması gerekir. İncir reçelinizi yaparken mutlaka orta ve kısık ateşte işlem yapmalısınız. Yüksek ateşte pişirme yaptığınızda reçeliniz birden kaynar ve taşmalara davetiye çıkarır. İncir reçelini orta ateşte kontrollü bir şekilde pişirirseniz kıvamını da kontrol etmiş olursunuz. Reçelin tam anlamıyla lezzetlenmesi orta ateşte pişmesiyle olacaktır.

Kaç kişilik: 2 kavanoz

Hazırlama süresi:15 dakika

Pişirme süresi:50 dakika

Kalori: 1 porsiyon için 236 kalori

İncir Reçeli Malzemeleri

1 kilogram taze incir

3 su bardağı toz şeker

1 adet limon suyu

1 kabuk tarçın

İncir Reçeli Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

İncir reçeli yapımı için 1 kilo taze inciri güzelce yıkayalım. Süzgeç içerisine koyalım ve suyundan tamamen süzülmesini sağlayalım.

Yıkayıp suyu süzülen incirlerimizi reçel yapacağınız tencerenin içine alalım. Ardından incirlerin üzerine 3 su bardağı toz şekeri dökelim.

1 gece şekerli inciri bekletelim.

Ertesi sabah olduğunda incirlerin üzerine döktüğümüz şekerlerin bir kısmı erimiş olacaktır.

Tenceremizi ocağa alalım. Kısık ateşte pişirmeye başlayalım.

Reçeller kaynamaya başladığında çubuk tarçını içerisine atalım ve limon suyunu ekleyelim.

Yaklaşık 40 dakika boyunca incirlerimizi pişirelim.

Pişirme sırasında reçelin üzerinde oluşan köpükleri kaşık yardımıyla toplayalım.

5-10 dakika daha pişirmenin ardından reçelin kıvamını kontrol edelim.

Reçelinizi sıcakken kavanozlara dolduralım.

Kavanoz kapağını kapattıktan sonra ters çevirip soğumasını bekleyelim. Reçelin soğumasını oda sıcaklığında bekletebilirsiniz.

Reçeliniz bekledikçe kıvamı yoğunlaşacaktır.

Soğuyan reçellerinizi buzdolabına kaldırabilirsiniz.

İncir reçeliniz hazır.

Afiyet olsun!

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