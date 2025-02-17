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        Haberler Gündem Avcılar’da korkutan yangın!

        Avcılar’da geri dönüşüm yerinde yangın

        İstanbul Avcılar'da, plastik geri dönüşüm yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 19:58 Güncelleme: 17.02.2025 - 22:15
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        Avcılar'da korkutan yangın!
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        Avcılarda plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesinde bulunan plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Tesiste bulunan plastik maddelerin de etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle tesisin çevresinde yoğun duman oluştu.

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        İhbar üzerine bölgeye Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Bağcıların da aralarında bulunduğu 20 ayrı ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangının tesisin bitişiğinde bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için önlem aldı. Tesisin bulunduğu cadde tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

        İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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