Hazar Ergüçlü başarılı oyunculuğunun yanında özel hayatıyla da gündeme gelen isimlerden biri. Uzun bir süre yönetmen Onur Ünlü aşk yaşayan ve yaş farkıyla sık sık adından söz ettiren Ergüçlü bu ilişkiye kısa süre önce nokta koymuştu. Ergüçlü'nün yeni sevgilisi de tanıdık bir isim çıktı.