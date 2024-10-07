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        Haberler Bilgi Magazin İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlayacak? İnci Taneleri 2. sezon fragmanı ile 18. yeni bölüm yayın tarihi belli oldu!

        İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlayacak? İnci Taneleri 2. sezon yayın tarihi!

        Kanal D'nin Perşembe akşamları yayınladığı dizisi İnci Taneleri'nin 2. sezonu için geri sayım devam ediyor. İnci Taneleri yeni sezon yayın tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı yapımın 2. Sezon fragmanı yayınlandı. Böylece İnci Taneleri yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, İnci Taneleri 2. sezon fragmanı ile 18. yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 15:01 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:01
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        • 1

          Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 2. Sezon fragmanı yayınlandı. Böylece İnci Taneleri yeni sezon tarihi belli oldu. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu, senaryosunu ise Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı dizi, Ekim ayında ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Peki, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, İnci Taneleri 2. sezon fragmanı ile 18. yeni bölüm tarihi ...

        • 2

          İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Böylece İnci Taneleri 2. Sezon yayın tarihi belli oldu.

          Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu, senaryosunu ise Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi, 10 Ekim Perşembe günü 18. bölümüyle ekranlara gelecek.

        • 3

          Dizinin yeni fragmanı, Muğla’nın şirin beldesi Göcek’te geçiyor.

          Azem, Dilber, Yıldız ve Zerre’nin Göcek’te olduğu görülürken Azem’in “Bir hikâyeyi tam olarak anlayabilmeniz için tamamını okumanız gerekir.” sözleri dikkat çekiyor.

        • 4

          YENİ İSİMLER KADROYA EKLENİYOR

          Aşk, cinayet, gerilim ve ihanet dolu bir sezonun işaretlerini veren tanıtım filminde Bestemsu Özdemir’in yer aldığı da görülüyor.

          ''Semiramis'' karakteri için saçlarını sarıya boyatıp imaj değişikliğine giden Bestemsu Özdemir’in dizide nasıl bir rol alacağı merak ediliyor. Bestemsu Özdemir gibi yeni isimlerin de kadroya gireceği tahmin ediliyor.

        • 5

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Piraye, Azem’in gerçek kimliğini öğrenmesiyle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Zerre, Dilber’i Zahir’den kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır.

          Cihan’ın, Rezzan ile girdiği tehlikeli ilişki Elif ile olan masum aşkını sarsar.

          Düğününe sayılı gün kalan Nehir, babası ile görüşmeyi reddedince Cihan, Azem’e bu durumu açıklamak zorunda kalır.

          Azem, onca çabadan sonra tekrar başa döndüğünü hissederken çocukları ile yan yana gelir. Fakat bu kavuşma yıllarca hayalini kurduğu gibi olmayacaktır.

        • 6
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