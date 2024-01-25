İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç kimdir, kaç yaşındadır ve hangi dizilerde oynadı?

Selma Ergeç, Münster'deki Westfalia Wilhems Üniversitesi'nde tıp okurken öğretiminin 3 yılında Türkiye'ye staja geldi. Önce Çapa Hastanesi'nde çalıştı daha sonra ise Adana Çukurova’da çalıştı.

Ancak o sırada 6 ay kadar doktorluğa ara vermek istedi. Zaten oyunculuğa ilgisi olan Ergeç, ''Böyle mi Olacaktı?'' dizisinde eroin bağımlısı bir kız için oyuncu arandığını görünce birkaç ay yapabilirim diye düşünerek kadroya başvurdu.