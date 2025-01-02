İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı BKM imzalı dizi, son olarak 28. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dram türündeki yapımın yeni bölümü 1 Ocak 2025 Kanal D yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı, yok mu?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. İşte, İnci Taneleri 29. Bölüm tarihi hakkında detaylar…