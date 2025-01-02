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        Haberler Bilgi Magazin İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu, neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı

        İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak Kanal D yayın akışı

        Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi, her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın yer aldığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dram türündeki yapımın sıkı takipçileri İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt arıyor. 29. bölümü beklenen yapım için 2 Ocak Kanal D yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 2 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 11:32 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:32
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        • 1

          İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı BKM imzalı dizi, son olarak 28. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dram türündeki yapımın yeni bölümü 1 Ocak 2025 Kanal D yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı, yok mu?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. İşte, İnci Taneleri 29. Bölüm tarihi hakkında detaylar…

        • 2

          İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

          1 Ocak 2025 Kanal D yayın akışına göre İnci Taneleri dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

          Yayın akışına göre, dizi saatinde Regaib Gecesi Özel izleyici karşısına çıkacak.

        • 3

          İNCİ TANELERİ NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          Genellikle yılbaşı haftası dizi çekimlerine ara veriliyor. Bu sebeple kanallar, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor.

          Buna göre, İnci Taneleri dizisinin 29. bölümünün 9 Ocak Perşembe günü seyircisi ile buluşması bekleniyor.

        • 4

          2 OCAK 2025 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Küçük Ağa

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:15 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Regaib Gecesi Özel

          21:15 İnci Taneleri (tekrar)

          00:15 Tek Atış

          02:00 Zalim İstanbul

          04:30 Kuzey Güney

        • 5

          İNCİ TANELERİ 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın hayata tutunma hikayesini konu alan BKM imzalı İnci Taneleri dizisinin 28. bölüm özeti şöyle;

          Cihan’ın ve tüm ekibin yaşadığı acı kayıp herkes için çok sarsıcı olur. Cihan için artık meseleler iyice kişisel bir hal almıştır.

        • 6

          Dilber ve Yıldız’ın aklı Zerre’deyken Azem onu uzaktan da olsa korumanın bir yolunu bulur.

        • 7

          Piraye hep uzağında kaldığı bir yaşamı Azem’in romanı sayesinde tanımaya başlamıştır. Bu durum Piraye ve Dilber’i bir araya getirecektir.

        • 8

          Azem, Cihan ve arkadaşlarının bu karanlık dünyada daha da çukura batmalarından korkarken geçmişten gizemli bir kadın çıkagelir.

        • 9

          İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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