Mübarek Ramazan ayı başladı. Teravih namazının ardından ilk sahur dün gece yapıldı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, iftar saatleri hakkında araştırmalarını da arttırdı. Ramazan İmsakiye 2022 takvimi ile iftar saatleri, sahur saati, imsak vakti ve teravih vakitleri bu yıl da Haberturk.com'dan takip edilecek. Ankara İmsakiye, İzmir İmsakiye ve İstanbul İmsakiye başta olmak üzere 81 ile ilişkin iftar vakti, sahur saati ve imsak vakti belli oldu.
RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 30 günlük iftar saatleri, sahur vakti ve teravih vakitleri için Haberturk.com'un İmsakiye 2022 sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Böylelikle, iftar vakti ve sahur saati kaçta sorularına kolaylıkla yanıt bulabilirsiniz.
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SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA? - İL İL İFTAR SAATLERİ 2 NİSAN 2022
Hemen aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla ya da görseller ile 30 günlük, güncel ve yeni Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz. Diyanet İmsakiye ile İstanbul iftar saatleri, Ankara iftar vakti, İzmir iftar saati başta olmak üzere bütün illerin iftar saatleri, sahur vakti, teravih vakitleri ile ilgili merak ettiklerini öğrenebilirsiniz.
İşte, 2022 İmsakiye takvimi ve 81 ilin iftar - sahur - teravih saatleri
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