Gökçeada’da Kıbrıs olaylarının ardından yaşananların anlatıldığı “Yeniden Buluşacağız: İmroz’un 1964 Belleği” sergisi açılıyor.

Sergide, 1964’ün politik iklimindeki “sınır dışı” kararından etkilenen Gökçeada’da yaşayan Rumların acıklı hatıralarına dair kareler yer alıyor.

Konu ile ilgili olarak belleklerin taze tutulmasının da hedeflendiği serginin proje sorumluluğunu gazeteci Melike Çapan üstlendi.

Sergi, İstanbul Balat’taki Yuakimion Rum Kız Lisesi’nde 9-24 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

MELİKE ÇAPAN KİMDİR?

1992 yılında İstanbul’da doğdu. Çocukluğu İstanbul’un tarihi semtlerinden biri olan Fener’de geçti. Ailesinin 1920’lerde Karadeniz’den göç etmesi sonrası başlayan İstanbul macerası 4 nesildir aynı mahallede devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Çapan, aktif olarak mesleğini yapmayı sürdürüyor. Gazetecilikte Türkiye’deki azınlıklar ve kültürel miras hakkında çalışmalar yürüten Çapan’ın konu hakkında haber ve belgesel çalışmaları da bulunuyor.