İmran isminin anlamı nedir?

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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. İmran isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

İMRAN ADININ ANLAMI NEDİR?

İmran ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. İmran adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer İmran isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

İMRAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, İmran ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Evine bağlı kalan. Refah, medeniyet, ilerleme. Kur'an-ı Kerim'in bir suresi.

İMRAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

İmran ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve İmran adını koymak caizdir.

İMRAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de İmran ismini kullanan 15.191 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da İmran ismini kullanan 2.200 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da İmran ismini kullanan 1.262 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de İmran ismini kullanan 570 kişi bulunmaktadır.

İMRAN ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Yaratıcı insanlardır. Kendine özgü kişilikleri vardır. Kendilerine güvenleri tamdır. Olaylara farklı pencerelerden bakmayı severler. Yaptıkları her işte azimlidirler. Sistematik ve düzenli bir hayat yaşamak tercihleri arasında ilk sıradadır. Yazmayı ve okumayı çok severler. Günlük tuttuklarını da unutmayalım.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut