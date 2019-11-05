İmpetigo nedir?

İmpetigo deride oluşan bir tür enfeksiyondur. Özellikle çocuklarda görülen impetigo; Stafilokoküs aureus adlı bir bakterinin etkisiyle ortaya çıkar. Bulaşıcıdır; ağrı ve kaşıntıya neden olmaktadır. Ciltte oluşan bir sıyrık ve böcek ısırması sonucu olan açık bir yara varsa bulaşma olasılığı daha yükselir. Özellikle ağır ve burun çevresinde daha çok ortaya çıkmaktadır. Egzema hastalığı olanlarda yakalanma risk faktörü yüksektir.

İmpetigo iki türde ortaya çıkar. Nonbüllöz impetigo; patlama yaparak kabuk bağlar ve içi su dolu kabarcıklar oluşur. Diğeri; büllöz impetigodur; büyük ve patlayan kabarcıklardır.

İmpetigo belirtileri nelerdir?

İçi su dolu olan ve patlayan kabarcıkların kabuk bağlaması olarak belirir. Kabuklar altın sarısı renginde, koyu sarı ve yapışkan bir şekildedir. Oluşan kısımlar ağrı ve kaşıntı yapabilir. Hekim sadece deriyi inceleyerek teşhis koyabilir. Ona göre erken tedavi sağlanır. Ancak bazı durumlarda çok fazla ortaya çıkmışsa ve iyileşmiyorsa farklı tetkikler ile alttaki neden araştırılabilir.

İmpetigo tedavisi

İmpetigo tedavisi antibiyotik ilaçlar ve merhemlerle sağlanmaktadır. Bu tedavi ile iyileşme kısa sürede sağlanmaktadır. İmpetigonun bulaşıcı olması nedeni ile dikkat etmek gereklidir. O nedenle ellerin temiz olmasına özen göstermek tedaviye yardımcı olacaktır. Kullanılan havlu gibi özel eşyalarda ayrı tutulmalıdır.

İmpetigo tedavisinde bitkisel olarak kullanılan çay çiçeği yağı da alternatif bir tedavi yöntemi olarak uygulanabilmektedir. Ancak bu konuda kanıtlanmış bir bilgi yoktur. Alerji riski taşıyabilir. İmpetigo tekrar edebilen bir hastalıktır. Bakterisi genelde burunda üreme yapar o nedenle burun içine merhem sürülerek önlem alınabilir.