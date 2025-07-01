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        Haberler Sağlık İmmünoterapi ilaçları SGK geri ödeme listesine alındı | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Önemli immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, önemli immünoterapi ilaçlarının Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alınması kararının tedavi süreçleri devam eden hastalara umut olacağını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 09:31 Güncelleme: 01.07.2025 - 09:31
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        5 farklı kanser ilacı SGK geri ödeme listesine alındı
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        Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kanser hastalarına ilişkin önemli bir müjdeyi paylaştığını hatırlattı.

        Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti: "Önemli immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındı. Bu hayati karar, tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır. Başta kanser tedavisi gören vatandaşlarımız olmak üzere herkese hayırlı olsun. Bu süreçteki güçlü işbirlikleri ve hassasiyetleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e gönülden teşekkür ediyorum."

        BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 akıllı ilacın SGK geri ödeme kapsamına alınmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bu müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlara önemli bir destek sağlayacaklarını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti: "Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz. Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak. Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum."

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