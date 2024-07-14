Immobile'den flaş açıklamalar: Icardi, Mertens, Dzeko...

REKLAM advertisement1

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Ciro Immobile'nin açıklamalar şöyle:

Sayın başkanımıza, tüm yönetime teşekkür ederim. Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. 8 senelik Lazio macerasından sonra yeni bir sayfa açmak için buradayım. Beni çok fazla isteyen bir takım olduğunu gördüm ve kendimi önemli hissettim. Lazio'ya da teşekkür etmek istiyorum. Yeni bir maceraya başlıyorum. Önemli işler yapmayı umuyoruz. Bu sezona çok istekli başlayacağız. Taraftarı mutlu etmeye çalışacağız. Taraftara ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Onlar için elimden geleni yapacağım. Maç sonunda formamın terli olduğunu onlara göstereceğim.

REKLAM

"Icardi, Mertens, Dzeko önemli oyuncular" Süper Lig'de oynayan yıldız oyunculardan bahseden Immobile, şunları dedi: Takım için önemli olmak istiyorum. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum. Icardi, Mertens, Dzeko önemli oyuncular. Bu şekilde rekabet olacaktır. Önemli bir sezona başlayacağız ama önce 3 Ağustos'ta bir maç var. O maça ve sezona iyi hazırlanacağız.

"Saha içinde ve saha dışında önemli bir rolüm olacak" Önemli bir rolü olacağını söyleyen yıldız isim, şu ifadeleri kullandı: Saha içinde ve saha dışında önemli bir rolüm olacak. Takımımız da oyun içerisinde gol anlamında liderlik arayan bir profil arıyordu. Önemli bir sezon olacak. Az önce söylediğim gibi bu sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz.

"Hocamızla konuştuk" Giovanni van Bronckhorst'la konuştuğunu ifade eden Immobile, şu sözleri sarf etti: Hocamızla konuştuk. Takımın ihtiyacına göre nerede oynayacağım konusunda daha da fazla konuşacağız. Takımımızda çok önemli oyuncular var. Ben de bu ihtiyaca göre elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışacağım. REKLAM

"Biraz daha derinlere gelip orada pozisyon aramaya çalışacağım" Ciro Immobile açıklamalarına şöyle devam etti: Biraz daha derinlere gelip orada pozisyon aramaya çalışacağım. Bunu yapabileceğim oyuncular da var. Bunu idmanlarda daha da geliştireceğiz. Hep birlikte daha da iyi bir takım olacağız.

"Fedakarlık yaptı" Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise Immobile'nin geliş süreci ile ilgili şunları söyledi: Yeni transferimizin Beşiktaş'a, taraftarımıza, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Özel bir teşekkür de Ciro Immobile'ye iletmek istiyorum. Roma'ya gittikten sonra Lazio ile çok ciddi pazarlığa oturduk. 48 saat boyunca otel odasından çıkmadan transferi bitirmeye çalıştık. En son Ciro noktayı koydu. Fedakarlık yaparak Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi. O bir adım attı, biz de ona bir adım attık. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum.