IMF iddialarına yalanlama

Bazı basın yayın organlarında yer alan “Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak” iddiası doğru değildir.



Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değildir.



Türkiye’nin ekonomi programı, Cumhurbaşkanımız Sn.… pic.twitter.com/tS5tNoeMIj