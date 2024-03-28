IMF iddialarına yalanlama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak" iddialarını yalanladı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan “Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak” iddiası doğru değildir.
Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değildir.
Türkiye’nin ekonomi programı, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir.
Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."