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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi! - Kayseri son dakika haberleri

        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!

        Kayseri'de, ağaç kesme tartışmasında 35 yaşındaki oğlu Abdulkadir Köse'yi tabancayla vurarak öldüren 73 yaşındaki Nahit Köse'ye, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak verilen 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 10:29 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:30
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        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
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        Kayseri'de olay, 11 Temmuz 2021'de saat 14.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde medyana geldi.

        BABA İLE OĞULUN 'AĞAÇ KESME' TARTIŞMASI

        DHA'da yer alan habere göre müstakil evin bahçesinde Nahit Köse (73) ile oğlu Abdulkadir Köse (35) ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştı.

        RUHSATSIZ TABANCA İLE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

        Karakolluk olan baba ile oğul arasında eve geldikten sonra kavga çıktı. Kavgada Nahit Köse, yatak odasından getirdiği ruhsatsız tabancayla oğluna ateş edip, öldürdü. Suç aletiyle polise teslim olan Nahit Köse, tutuklandı.

        "MEYVE AĞAÇLARINI KESTİĞİ İÇİN TARTIŞTIK"

        Nahit Köse hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 3 Ağustos 2022'de görülen davanın karar duruşmasında pişman olduğunu söyleyen sanık Nahit Köse, "Olaydan önce meyve ağaçlarını kestiği için tartışmıştık.

        "ELİNDE KAZMA İLE AŞAĞI İNDİ"

        Karakola gittik, uzaklaştırma istedim. Karakoldan gelince çatı katında bir şeyler kırdı. Sonra elinde kazma ile aşağı inip, 'Hadi, seni şimdi hangi jandarma ya da polis kurtaracaksa gelsin de kurtarsın' dedi. Cezaevini bir gün bile hak etmedim. Torunlarımın yanına dönmek istiyorum.

        "TORUNLARIMI VE GELİNİMİ ÖLDÜRECEKTİ"

        70 yaşındayım, bugüne kadar karakol yüzü görmedim. Olmasaydım, torunlarımı ve gelinimi öldürecekti. Oğlumun bu hale gelmesi uyuşturucu yüzündendir. Allah, onu bu illete bulaştıran ve alıştıranların belasını versin. Bir insan evladına nasıl kıyabilir" dedi.

        CEZASI 15 YILA İNDİRİLDİ

        Köse'nin çocukları da şikayetçi olmadıklarını, eğer kardeşleri ölmemiş olsa, babalarına zarar verdiği için bugün mahkeme salonunda sanık olabileceğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Nahit Köse'yi, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra sanığın cezasını 'tahrik' indirimiyle 18 yıla, 'iyi hal' indirimiyle de 15 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        ONAMA KARARI OY BİRLİĞİYLE ALINDI

        Sanık Nahit Köse'nin avukatı, yerel mahkeme ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz edip, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi.

        Ceza Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Ceza Dairesi'nce onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

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        #kayseri
        #Son dakika haberler
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