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        Haberler Sağlık Diyabete yakalanma olasılığını 2 kat daha fazla artıran uyku alışkanlığı açıklandı!

        Diyabete yakalanma olasılığını 2 kat daha fazla artıran uyku alışkanlığı açıklandı!

        Araştırmacılar, değişen hastalık riskleri olan dört tip uyuyan belirledi. Uykusuz kanalarda ve şekerleme yapanlarda hastalık gelişme riski en yüksek olarak belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 28.03.2024 - 02:16
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        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
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        Amerika'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, uyuma şekli dört kategoriye ayrılıyor. Bu kategorilerin ikisinde; kalp hastalığı, kanser, diyabet ve depresyon dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorunu geliştirme olasılığı en az yüzde 30 daha fazla.

        10 YIL BOYUNCA 3 BİN 700 KİŞİNİN UYKU ALIŞKANLIKLARI İZLENDİ

        Daily Mail'de yer alan habere göre, Penn State Sağlık ve İnsani Gelişme Koleji'nden bilim insanları, 10 yıl boyunca yaklaşık 3 bin 700 katılımcının uyku alışkanlıklarını takip etti.

        ABD'de Midlife Çalışması'ndan (MIDUS) ulusal verileri kullanarak, orta yaşlı katılımcıların 2004 ile 2014 yılları arasında kendi uykularını nasıl derecelendirdiklerine baktılar. İnsanların uyku düzenlerinin yaşlandıkça nasıl değiştiğini ve bunun gelişen kronik durumlarla nasıl ilişkili olabileceğini belirlediler.

        Penn State analizi, her katılımcının dört farklı kategoriden birine girdiğini gösterdi. Bunlar iyi uyuyanlar, hafta sonu uyuyanlar, uykusuzlar ve şekerleme yapanlardı.

        İyi uyuyanlar; uzun, tutarlı, saatlerce uyuduğunu ve gün boyunca durumlarından memnun olduklarını bildirdiler.

        Hafta sonu uyuyanlar; hafta boyunca düzensiz veya daha kısa uyuyan ancak hafta sonları daha uzun uyuyan bireylerdi.

        Katılımcıların yarısından fazlası en kötü iki uyku kategorisine girdi. Bunlar da uykusuzluk ve şekerlemeydi.

        Uykusuzlar; uykuya dalmakta zorlananlar ve diğer katılımcılara kıyasla genel olarak daha az uyuyanlar. Bu kişiler gün içinde daha yorgun olduklarını ve uykularından memnun olmadıklarını bildirdiler.

        Belirlenen son uyku kategorisi ise şekerleme; bu katılımcılar oldukça tutarlı gece uyuyanlardı ancak sık sık gündüz şekerleme yaptıklarını bildirdiler.

        Araştırmacılar, farklı uyku grupları arasında hastalık riski kalıplarını da araştırdı. Altta yatan sağlık koşulları, sosyo-ekonomik faktörler ve çalışma ortamı gibi diğer katkıda bulunan faktörleri kontrol ettiler.

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        UYKUSUZLARDA HASTALIK GÖRÜLME RİSKİ DAHA YÜKSEK

        Araştırma sonuçlarına göre, uykusuzların iyi uyuyanlara kıyasla yüzde 28 ila 81 daha yüksek kalp hastalığı, diyabet ve depresyon riskine sahip olduğunu buldular.

        Şekerleme yapanların ayrıca iyi uyuyanlara kıyasla diyabet riski yüzde 128 ve zayıflık riski yüzde 62 arttı. Uzmanlar, öte yandan şekerleme sıklığının yaşla birlikte artmasından kaynaklanabileceğini de söyledi.

        Önceki çalışmalar, çok az uyumanın Demans, felç, kalp krizi ve karaciğer hastalığı geliştirme riskini artırabileceğini bulmuştu. Bir çalışma da, depresyonu olan kişilerin yaklaşık yüzde 83'ünde uykusuzluk olduğunu tespit etmişti.

        CDC'ye göre, yetersiz uyku yüzünden vücut ve zihin, günün stresini yeterince onaramıyor ve iyileşemiyor. Ayrıca kronik stres, bir dizi hastalıkta bir risk faktörü olarak görülüyor.

        ÇOK FAZLA UYUMAK DA HASTALIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

        Uzmanlar çok fazla uyumanın risklerine de işaret etti. Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, tıpkı şekerleme yapanlar grubunda olduğu gibi aşırı uyku da, diyabet, kalp hastalığı, obezite, depresyon ve baş ağrısı riskinin artmasıyla ilişkilendirildi.

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        Bazı çalışmalar, şekerlemenin diyabeti tetiklemediğini öne sürdü ancak tam tersinin doğru olduğuna inanılıyor. Yani mevcut durum, kestirme ihtiyacını artıran yorgunluğa neden olabilir.

        Yeni yapılan çalışmada sağlık koşulları kontrol edilmesine rağmen, bazı katılımcıların hastalığının teşhis edilmemiş olabileceği de vurgulandı.

        Başka bir teori, şekerleme yapanların daha yüksek bir VKİ'ye (Vücut Kitle İndeksi) sahip olma eğiliminde olduklarını ve bu nedenle daha yüksek risk altında olduklarını savunuyor.

        İŞSİZLİK VE EĞİTİM SEVİYESİ DE UYKUYU BELİRLİYOR

        Penn State'teki Uyku, Stres ve Sağlık laboratuvarı direktörü olan çalışma yazarı Soomi Lee'ye göre, bu kalıpları açıklamaya yardımcı olan demografik faktörler de var.

        Lee, işsizlerin ve eğitim seviyesi daha düşük olanların uykusuzluk kategorisine girme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu. Glasgow Üniversitesi'nden önceki bir araştırma, benzer sonuçlar bildirdi. Buna göre; işsizler, çalışan insanlardan daha kötü uyuma eğilimindeydi.

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        Lee, bir üniversite basın açıklamasında, bunun çevresel faktörlerin uyku kalitesinde büyük bir rol oynayabileceğinin kanıtı olduğunu söyledi.

        İYİ UYKU İÇİN NELER YAPILMALI?

        Lee, “Bu sonuçlar, uyku sağlığı genel yaşam tarzımıza dahil olduğu için uyku alışkanlıklarımızı değiştirmenin çok zor olduğunu gösterebilir. Ayrıca, insanların hala uykularının önemini ve uyku sağlığı davranışlarını bilmediklerini de gösterebilir” dedi.

        Bu aynı zamanda kalıpları değiştirmek ve uyku ile ilgili sorunlar geliştirme riskini azaltmak için yapılabilecek şeyler olduğu anlamına gelir.

        Lee, “Halkı iyi uyku sağlığı konusunda eğitmek için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. İnsanların uykularını iyileştirmek için yapabilecekleri, yatakta cep telefonu kullanmamak, düzenli egzersiz yapmak ve öğleden sonra geç saatlerde kafeinden kaçınmak gibi uyku hijyeni davranışları var” dedi.

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