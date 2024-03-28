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        Haberler Gündem Güncel Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti

        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti

        BOLU'nun Mengen ilçesinde belediyenin eski atık döküm alanındaki çöp yığınları, Mengen Çayı'na karıştı. Kirlilik tepkiye neden olurken, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, "Biz oranın dozerle üzerini kapatmıştık fakat 2 kez yaşanan sel ile sular o alana kadar ulaştı. Uzman ekipler ise gaz sıkışması nedeniyle alanın üzerinin kalıcı olarak kapatılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Bizim de hoşumuza giden bir durum değil" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:17 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:23
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          Mengen'de eski atık döküm alanındaki çöp yığınları, Mengen Çayı'nda çevre kirliliğine neden oldu.

        • 2

          Mengen Çayı'nın kenarında ilçe belediyesinin bir dönem atık döküm alanı olarak kullandığı bölüm, yeni çöp döküm alanının oluşturulmasıyla birlikte 2018 yılında kapatıldı.

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          İlçe çöplüğünün taşınmasının ardından eski alanda kalan atıkların üzeri de kum ve toprak yığınıyla kapatıldı.

          İlçede, 2 yıldır arka arkaya yaşanan su taşkınları nedeniyle kum ve toprak yığınlarının akıntıya kapılması sonucu çöp yığınları tekrar ortaya çıktı.

        • 4

          Dere kenarını kaplayan çöp yığınları son yağmurlarla birlikte ilçeden geçen Mengen Çayı'na da karıştı. Alandaki kirlilik tepki çekti.

        • 5

          CİMER'E ŞİKAYET EDİLDİ

          Çöplüğün derenin kenarından kaldırılması için CİMER'e 2010 yılından bu yana şikayetlerde bulunduğunu belirten ilçe sakini İsmail Durmaz, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan uyarılar gelmesine rağmen bu çöplük buradan kaldırılmıyor. 2 kez sel oldu ve çöplerin bir kısmı sel suyu ile ilçe merkezine yayıldı. Köylerde hayvanlarımız var mera olarak buraya geliyorlar ve çöplerin arasına giriyorlar. Hayvanları hasta olanlar, ölenler oluyor. Bu çöpler dere suları ile birlikte 13 kilometre uzaklıktaki Gökçesu beldesine kadar yayılmış durumda. Kötü görüntü ayrı sıkıntı, sağlığı tehdit etmesi açısından da bambaşka bir sıkıntı var. Belediye ile de ilçe kaymakamlığı ile de görüştük. 'Çöplük kaldırıldı' deniliyor ama halen kaldırılmadı. Bunun kaldırılmasını yetkililerden rica ediyoruz' dedi.

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          BELEDİYE BAŞKANI: BİZİM DE HOŞUMUZA GİDEN BİR DURUM DEĞİL

          Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ise "Hazineden yer kiraladık ve çöp alanını oradan kaldırdık. O bölge belediye sınırları dışında kalan Sazlar köyüne ait bir arazi. Biz orayı boşalttık ve orasının kullanımı Sazlar köyüne ait. Biz oranın dozerle üzerini kapatmıştık fakat 2 kez yaşanan sel ile sular o alana kadar ulaştı. Uzman ekipler ise gaz sıkışması nedeniyle alanın üzerinin kalıcı olarak kapatılmaması gerektiği konusunda uyardılar. Bizim de hoşumuza giden bir durum değil" dedi.

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