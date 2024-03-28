Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti

CİMER'E ŞİKAYET EDİLDİ

Çöplüğün derenin kenarından kaldırılması için CİMER'e 2010 yılından bu yana şikayetlerde bulunduğunu belirten ilçe sakini İsmail Durmaz, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan uyarılar gelmesine rağmen bu çöplük buradan kaldırılmıyor. 2 kez sel oldu ve çöplerin bir kısmı sel suyu ile ilçe merkezine yayıldı. Köylerde hayvanlarımız var mera olarak buraya geliyorlar ve çöplerin arasına giriyorlar. Hayvanları hasta olanlar, ölenler oluyor. Bu çöpler dere suları ile birlikte 13 kilometre uzaklıktaki Gökçesu beldesine kadar yayılmış durumda. Kötü görüntü ayrı sıkıntı, sağlığı tehdit etmesi açısından da bambaşka bir sıkıntı var. Belediye ile de ilçe kaymakamlığı ile de görüştük. 'Çöplük kaldırıldı' deniliyor ama halen kaldırılmadı. Bunun kaldırılmasını yetkililerden rica ediyoruz' dedi.