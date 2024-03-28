Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde

Arkadaşlarıyla molada çekilen fotoğrafı tutup duygularını anlatan Güzel, şu an orman olan alanın 45 yıl önce çorak bir arazi olduğunu, o yıl ağaçlandırma çalışmalarının bir bölümünün ramazana denk geldiğini ve bu nedenle sahurdan sonra fidan diktiklerini anlattı.