Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde

        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde

        Kahramanmaraş'ta yaşayan 65 yaşındaki Cennet Güzel'in, 1979 yılında, 20 yaşındayken ağaçlandırma çalışmalarına katıldığı alan, 45 yıl sonra ormana dönüştü. Arkadaşlarıyla o dönem molada çekilen fotoğrafı tutup duygularını anlatan Güzel, "Buralar çoraktı, çam ağacı fidanı diktik ve şimdi geldim, çok duygulandım. Çok güzel orman olmuş, oksijen veriyor. Torunlarımıza miras kalacak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 09:59 Güncelleme: 28.03.2024 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yüz ölçümü 119 bin 857 hektar olan Andırın ilçesinde yıllardır sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları sonucu, şehrin 81 bin 170 hektarı orman oldu.

        • 2

          Şehrin yüzde 68'ini ormana dönüştüren ağaçlandırma çalışmalarından biri de 1979 yılında Alınoluk Mahallesi Eşref bölgesinde yapıldı.

        • 3

          200 hektarlık alan, mevsimlik işçiler tarafından dikilen fidanlarla ağaçlandırıldı. O alan, 45 yıl sonra orman oldu.

        • 4

          Mevsimlik işçilerden Cennet Güzel, elinde 45 yıl önce işçilerle toplu olarak çekilen fotoğrafla ormana gitti.

        • 5

          Arkadaşlarıyla molada çekilen fotoğrafı tutup duygularını anlatan Güzel, şu an orman olan alanın 45 yıl önce çorak bir arazi olduğunu, o yıl ağaçlandırma çalışmalarının bir bölümünün ramazana denk geldiğini ve bu nedenle sahurdan sonra fidan diktiklerini anlattı.

        • 6

          Güzel, çalışmalarını anlatarak, "Buralar çoraktı, çam ağacı fidanı diktik ve şimdi geldim, çok duygulandım. Çok güzel çam ağaçları olmuş, orman olmuş, oksijen veriyor. Torunlarımıza miras kalacak. Yüzlerce arkadaşımızla buraya gelip, çalışırdık.

        • 7

          O arkadaşlarımızın birçoğu vefat etti. O zaman 20 yaşındaydım, şimdi 65 yaşındayım. Buralara gelip kazma kürekle fidanları diktik. Burası bizden çocuklarımıza, torunlarımıza miras. Onlardan buraya sahip çıkıp korumalarını bekliyoruz" diye konuştu.

        • 8

          Güzel'in oğlu Fatih Güzel de annesinin yıllar önce arkadaşlarıyla emek verip diktiği fidanların bugün ormana döndüğünü görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Putin'den Ukrayna'ya verilecek F-16'lara yönelik uyarı
        Putin'den Ukrayna'ya verilecek F-16'lara yönelik uyarı
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Bıçaklayıp cesedi varilde yakmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Bıçaklayıp cesedi varilde yakmıştı! Sır perdesi aralandı!
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        Ege'de sağanak, toz taşınımı ve çığ uyarısı
        Ege'de sağanak, toz taşınımı ve çığ uyarısı
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Habertürk Anasayfa