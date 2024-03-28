Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
Kahramanmaraş'ta yaşayan 65 yaşındaki Cennet Güzel'in, 1979 yılında, 20 yaşındayken ağaçlandırma çalışmalarına katıldığı alan, 45 yıl sonra ormana dönüştü. Arkadaşlarıyla o dönem molada çekilen fotoğrafı tutup duygularını anlatan Güzel, "Buralar çoraktı, çam ağacı fidanı diktik ve şimdi geldim, çok duygulandım. Çok güzel orman olmuş, oksijen veriyor. Torunlarımıza miras kalacak" dedi
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Yüz ölçümü 119 bin 857 hektar olan Andırın ilçesinde yıllardır sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları sonucu, şehrin 81 bin 170 hektarı orman oldu.
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Şehrin yüzde 68'ini ormana dönüştüren ağaçlandırma çalışmalarından biri de 1979 yılında Alınoluk Mahallesi Eşref bölgesinde yapıldı.
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200 hektarlık alan, mevsimlik işçiler tarafından dikilen fidanlarla ağaçlandırıldı. O alan, 45 yıl sonra orman oldu.
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Mevsimlik işçilerden Cennet Güzel, elinde 45 yıl önce işçilerle toplu olarak çekilen fotoğrafla ormana gitti.
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Arkadaşlarıyla molada çekilen fotoğrafı tutup duygularını anlatan Güzel, şu an orman olan alanın 45 yıl önce çorak bir arazi olduğunu, o yıl ağaçlandırma çalışmalarının bir bölümünün ramazana denk geldiğini ve bu nedenle sahurdan sonra fidan diktiklerini anlattı.
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Güzel, çalışmalarını anlatarak, "Buralar çoraktı, çam ağacı fidanı diktik ve şimdi geldim, çok duygulandım. Çok güzel çam ağaçları olmuş, orman olmuş, oksijen veriyor. Torunlarımıza miras kalacak. Yüzlerce arkadaşımızla buraya gelip, çalışırdık.
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O arkadaşlarımızın birçoğu vefat etti. O zaman 20 yaşındaydım, şimdi 65 yaşındayım. Buralara gelip kazma kürekle fidanları diktik. Burası bizden çocuklarımıza, torunlarımıza miras. Onlardan buraya sahip çıkıp korumalarını bekliyoruz" diye konuştu.
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Güzel'in oğlu Fatih Güzel de annesinin yıllar önce arkadaşlarıyla emek verip diktiği fidanların bugün ormana döndüğünü görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
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