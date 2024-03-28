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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!

        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!

        İstanbul Başakşehir'de, 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Dilem Gül Karlı, 1 ay önce boşanma kararı aldığı eşi Ferhat Karlı tarafından takip edilip, sokak ortasında 7 kez bıçaklandı. Genç kadının yoğun bakımda tedavisi sürerken, şüpheli Ferhat Karlı, eşinin başında ölmesini beklediği sırada gözaltına alındı. Ferhat Karlı'nın geçtiğimiz ay Pendik'te boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren Ümit Karlı'nın amcasının oğlu olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:49 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:01
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        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
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        İstanbul'da olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 14.00 sıralarında, Başakşehir'deki Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi.

        5 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, daha önceki evliliğinden 2 çocuk sahibi olan 24 yaşındaki Dilem Gül Karlı, 5 ay önce Ferhat Karlı ile evlendi.

        EŞİNDEN BOŞANMA KARARI ALDI

        Eşi ile aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle Dilem Karlı bir buçuk ay kadar önce boşanma kararı alarak babasının Küçükçekmece’deki evine yerleşti. Bu süre boyunca hayatına devam eden genç kadın, boşanma aşamasında olduğu eşinden tehditler almaya başladı.

        EKMEK BIÇAĞIYLA 7 KEZ BIÇAKLADI

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        Geçtiğimiz cumartesi günü, Küçükçekmece’deki evinden çıkarak Başakşehir’e bir kız arkadaşıyla iftar açmaya giden Dilem Gül Karlı'yı eşi takip etti. Şahintepe’ye geldiği sırada Ferhat Karlı, eşinin yanına giderek konuşmaya çalıştı. Genç kadın uzaklaşmaya çalıştığı sırada Ferhat Karlı, yanındaki ekmek bıçağı ile sırtından 7 kez bıçakladı.

        DİLEM'İN BAŞINDA ÖLMESİNİ BEKLEDİ

        Dilem kanlar içinde yere yığılırken, eşi başında ölmesini bekledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaralı eşinin başında bekleyen Karlı’yı gözaltına alarak zırhlı araç ile emniyete götürdü. Sağlık ekipleri ise ilk müdahalenin ardından yaralanan kadını ambulansla hastaneye sevk etti. Ağır yaralanan Dilem Karlı’nın yaşam mücadelesi devam ederken, Ferhat Karlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "ALDATMA" SUÇLAMASINDA BULUNDU

        Ferhat Karlı’nın emniyette verdiği ifadede, bir ay önce boşanma kararı aldıklarını, eşinin Küçükçekmece’de ailesiyle kaldığını ama ara sıra görüştüklerini söyledi. Karlı, eşinin kendisini aldattığını, ayrı yaşadıkları süre içinde telefonunda başka erkeklerle konuşmalarını yakaladığını iddia etti.

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        SEVİLAY KARLI’IN KATİLİ İLE AMCA ÇOCUKLARI İDDİASI

        Pendik’te 35 yaşındaki Sevilay Karlı, 5 ay önce boşandığı eski eşi Ümit Karlı tarafından 13 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Sevilay Karlı’yı öldüren Ümit Karlı’nın, Ferhat Karlı ile amca çocukları olduğu öğrenildi. Dilem Karlı'nın babası Senel Çoban, Sevilay Karlı'nın cenazesini Tokat'a kendi aracıyla götürdüğünü söyledi.

        "7 YERİNDEN BIÇAKLIYOR"

        Çoban, "Ben Tokat’tayken kızım bıçaklanmış. Haberini alınca gece taksiyle İstanbul’a geldim. Şu anda yoğun bakımda yatıyor. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Ne yapacağımı bilemiyorum şimdi. Gereken ceza neyse sonuna kadar almasını istiyorum. Evden arkadaşına gidiyormuş. Minibüsten indikten sonra sırtından bıçağı saplıyor ve 7 yerinden bıçaklıyor. Kızım da olduğu gibi yere yığılmış. Oradan polis arkadaşlar şüpheliyi almış. Kızımı da hastaneye getirmişler. Kızım şu anda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Boşanmamışlardı geçimsizlik nedeniyle ayrılardı. Yaklaşık bir buçuk aydır bende kalıyordu. Evleneli 5 ay olmuştu. İşe gidip geliyordu, sürekli tehditler alıyordu.

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        Bu yüzden ne onun canı rahattı ne de benim canım rahattı. Neden tehdit aldığını bilemiyorum, kardeşlerini ağabeyini de tehdit ediyormuş. Ağabeyi de, 'Sizi keseceğim, sizin sülalenizi kökünden temizleyeceğim' diye tehditler alıyorlarmış. Başında beklemiş kızımın. Olayın olduğu yerdeki gençler, bunu sıkıştırmışlar polise teslim etmişler. Poliste gelip zırhlı aracın içine atmış. Orada Şahin diye bir arkadaş var o da kızıma yardımcı olmuş. Amcasının oğlu da eski eşini öldürdü. Kadının cenazesi bizim aracımızla Tokat’a gitmişti. İşe giderken kızı bıçaklamıştı, o da 14 yerinden" dedi

        “BEN SANA YAPMA DEDİM"

        Olayı gören Kamil Tal, "Burada millet toplanmıştı. Baktım bir kadın yerde, kan akıyordu. Adama dedim ki, ‘Niye yaptın bunu? Yaptın, kendine yaptın. Yazık günah değil mi? Sen ömür boyu yatacaksın’ dedim. Adam kadının kulağına eğildi, ‘Ben sana yapma dedim, sen durmadın. Ben Beyoğlu’ndan buraya kadar seni takip ettim, burada buldum. Adamı da vurdum’ dedi. O ara ben de 112’yi aradım. O arada kadının çantasına bir tekme vurdu. Yanında bir de pasta kutusu vardı. 5-10 dakika arasında polis ve ambulans geldi, alıp götürdüler. Adam buradaydı, kaçmadı" diye konuştu.

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        #istanbul
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