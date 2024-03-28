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        Haberler Dünya Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı: "Amazon'da evlenecekler"

        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı: "Amazon'da evlenecekler"

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Lula da Silva'yla bir araya geldi. İkilinin paylaşılan fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.03.2024 - 09:39 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:02
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        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brezilya ziyareti kapsamında dün Devlet Başkanı Lula da Silva'yla bir araya geldi. Amazon'da görüşen ikilinin servis edilen fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

        Macron ve Lula fotoğraflarda gülümserken, tokalaşırken ve sıcak bir şekilde kucaklaşırken görüldü. İkilinin bir fotoğrafta Amazon Nehri'nde giderken görüntülenmesi de dikkat çekti.

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        Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre bir sosyal medya kullanıcısı fotoğraflarla ilgili "Amazon'da evlenecekler ve balayında Paris'e gidecekler" yazdı. Bazı kullanıcılar da fotoğraflarla bir düğün albümü hazırlanabileceğini söyledi.

        AFP, Macron ve Lula'nın selefi Jair Bolsonaro arasında tansiyonun yüksek olduğunu hatırlattı. Haberde Macron'un üç günlük ziyaretiyle iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi. İkili ayrıca Amazon ormanlarına 1 trilyon dolarlık yeşil yatırım fonunu da duyurdu.

        46 yaşındaki Macron, bugün başkent Brasilia'da 78 yaşındaki mevkidaşı Lula da Silva tarafından devlet töreniyle karşılanacak.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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        #brezilya
        #Fransa
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