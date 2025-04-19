IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları tarifelerin gölgesinde yapılacak

İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden şekillenen dünya ekonomisinde ABD'nin önderliğinde kurulan ve "Bretton Woods ikizleri" olarak bilinen IMF ve Dünya Bankası, her sene düzenledikleri Bahar Toplantıları'nı 21-26 Nisan'da Washington'da yapacak.

Küresel ekonominin nabzının tutulacağı IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları, bu yıl Trump'ın tartışmalı tarife politikalarının yol açtığı belirsizliklerin gölgesinde gerçekleşecek.

Toplantılara, birçok ülkenin maliye bakanları, merkez bankası başkanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katılacak.

Teması "İstihdam-Refaha Giden Yol" olarak belirlenen toplantıların merkezinde, Kalkınma Komitesi ile Uluslararası Para ve Finans Komitesinin ortak toplantıları yer alacak. Bu toplantılarda kurumların çalışmalarındaki ilerleme ele alınacak.

Bölgesel bilgilendirme toplantıları, basın toplantıları ve uluslararası kalkınma, borç sorunları, ekonomik toparlanma ve özel sektörün harekete geçirilmesine odaklanan forumlar da düzenlenecek.

G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı da yıllık toplantılar marjında yapılacak.

Toplantılar kapsamında, küresel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı başta Dünya Ekonomik Görünüm Raporu olmak üzere Küresel Finansal İstikrar Raporu ile Mali İzleme Raporu gibi önemli raporlar açıklanacak.

TRUMP'IN TARİFELERİ TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Dünya ekonomisine ilişkin kritik konuların masaya yatırılacağı toplantılarda, bu yıl Trump yönetiminin tarifelerinin tartışmaların merkezinde yer alması bekleniyor.

Beyaz Saray'daki görevini 20 Ocak'ta devralmasından bu yana çeşitli ülke ve sektörlere yönelik tarifeler açıklayan Trump, küresel ticarette ve piyasalarda büyük sarsıntıya yol açmıştı.

İlk olarak 1 Şubat'ta fentanil ve göçmen krizi gerekçesiyle Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi getiren Trump, daha sonra Çin'den ithal edilen tüm ürünlere yönelik tarife oranını yüzde 20'ye çıkarırken, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu malları muaf tutmuştu.

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Trump, 10 Şubat'ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalarken, 26 Mart'ta ithal otomobil ve hafif ticari araçlar ile temel otomobil parçalarına yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti.

"Kurtuluş günü" olarak adlandırdığı 2 Nisan'da ise ABD'nin ticaret partnerleri için özel belirlenen ve yüzde 10 ila 50 değişen karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri duyuran Trump, 9 Nisan'da misilleme yapmayan ülkeler için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulacağını ve bu sürede yüzde 10'luk temel tarife uygulanacağını belirtmişti.