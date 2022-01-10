IMF, gelişmekte olan ekonomilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Fed'in beklenenden hızlı hareket etmesinin sermaye çıkışlarına ve para birimlerinde kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulundu.
IMF bugün yaptığı değerlendirmede, ABD ekonomisinde güçlü büyümenin devam etmesini beklediğini ve enflasyonun yılın ikinci yarısında yavaşlamasının büyük olasılık olduğunu da belirtti.
Fed'in para politikasını kademeli şekilde ve piyasalar ile iyi bir iletişim içinde sıkılaştırması halinde bunun gelişmekte olan piyasalara büyük olasılıkla az etkisinin olacağını savunan IMF, yabancı talebinin artan finansal maiyetlerin etkisini telafi edeceğini öngördü.
Ancak IMF, ABD'de genele yaygın ücret enflasyonunun ortaya çıkması veya arz darboğazlarının fiyatların öngörülenin üzerinde artmasına yol açması, beklentilerden daha hızlı enflasyonun yaşanması durumunda Fed'in daha hızlı faiz artırımına gitmesinin tetikleneceği uyarısında bulundu.
'PİYASALARI SARSABİLİR'
IMF, "Gelişmekte olan ekonomiler ekonomik türbülansta artış olasılığına hazırlanmalılar. Beklentilerden hızlı Fed faiz artırımları finansal piyasaları sarsabilir ve küresel olarak finansal şartları sıkılaştırabilir. Bu gelişmeler ile birlikte ABD'de talebin ve ticaretin yavaşlaması gelişmekte olan piyasalarda sermaye çıkışlarına ve para birimlerinin değer kaybetmesine yol açabilir" ifadelerini kullandı.
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