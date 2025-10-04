Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.858,52 %-2,02
        DOLAR 41,6560 %0,11
        EURO 48,9669 %0,33
        GRAM ALTIN 5.209,75 %1,00
        FAİZ 39,93 %1,42
        GÜMÜŞ GRAM 64,34 %2,31
        BITCOIN 122.488,00 %-0,05
        GBP/TRY 56,2490 %0,49
        EUR/USD 1,1742 %0,23
        BRENT 64,53 %0,66
        ÇEYREK ALTIN 8.517,94 %1,00
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam IMF, Daniel Katz'ı birinci başkan yardımcısı olarak atadı - İş-Yaşam Haberleri

        IMF, Daniel Katz'ı birinci başkan yardımcısı olarak atadı

        Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Özel Kalemi olarak görev yapan Daniel Katz'ın birinci başkan yardımcısı olarak atanmasını onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 09:40 Güncelleme: 04.10.2025 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        IMF, Daniel Katz'ı birinci başkan yardımcısı olarak atadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, yapılan açıklamada, eylül ayında Başkan Kristalina Georgieva'nın birinci başkan yardımcısı olarak Katz'ın atanmasını önerdiği anımsatıldı.

        İcra Direktörleri Kurulu'nun bu atamayı onayladığı kaydedilen açıklamada, Katz'ın son olarak ABD Hazine Bakanı Bessent'in Özel Kalemi olarak görev yaptığı belirtildi.

        Açıklamada, Katz'ın bu görevinde Bessent'e çeşitli ulusal ve uluslararası konularda danışmanlık yaptığı, birçok bölgesel ve ikili ekonomik konuda müzakerelere katıldığı aktarıldı.

        Katz'ın ABD'yi çeşitli uluslararası platformlarda da temsil ettiğine değinilen açıklamada, Hazine Bakanlığının yanı sıra düşünce kuruluşları ve özel sektörde üstlendiği görevlerden de bahsedildi.

        "KATZ'IN ATANMASINI ONAYLAMASINDAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM"

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IMF Başkanı Georgieva, "Küresel ekonomide önemli dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde, IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun Katz'ın atanmasını onaylamasından büyük memnuniyet duyuyorum. Kendisine içtenlikle hoş geldiniz diyorum ve yakın işbirliğimiz için sabırsızlanıyorum. IMF, Katz'ın ekonomik politika ve uluslararası ilişkiler konularındaki üstün uzmanlığından, ayrıca keskin düşünce tarzı ve liderliğinden büyük fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

        Katz da İcra Direktörleri Kurulu’nun güvenini kazanmış olmaktan onur duyduğunu belirterek, "IMF, uluslararası para sisteminin merkezinde vazgeçilmez bir rol oynuyor. Fona liderlik etmeye, personelle yakın çalışmaya ve üyelerimize hizmet etmeye katkı sunmak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Habertürk Anasayfa