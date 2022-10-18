IMEI klonlamaya yeni önlem!

Bu doğrultuda hazırlanan kanun teklifi ile Türkiye’de artık kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınmayan cep telefonlarının iletişimine son verilecek.

Sektör temsilcilerinin yıllık 10 milyon adetlik pazarın yaklaşık üçte birinin klon ürünlerden oluştuğunu belirttiği ve yurt dışından getirilip, Türkiye’de IMEI klonlama yöntemi ile pazara sunulan cep telefonlarına yönelik olarak yeni resmi adımlar atılacak.

Türkiye'de son dönemde akıllı telefon pazarında önemli bir sorun haline gelen, IMEI bilgisi değiştirilmiş, diğer bir ifadeyle IMEI'si klonlanmış cihazlarla ilgili olarak yeni düzenleme geliyor.

Son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınmayan cep telefonlarının IMEI’leri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından pasife alınacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne göre halihazırda 7 yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınması süresi 1 yıla düşürülecek.

“Yapılan tespitlerde yurda kaçak olarak getirilen cep telefonlarının kullanıma açılması için klonlama işleminin kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi ve cep telefonlarına klonlanacak IMEI havuzunun geniş olması gibi etkenlerin kaçakçılık faaliyetlerinin devam etmesinde önemli role sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle IMEI havuzunun daraltılması ve usulsüz kullanımın engellenerek caydırıcılığın artırılması amacıyla madde kapsamında 5809 sayılı kanunun 57. maddesinin üçüncü fıkrası ile; halihazırda yedi yıl olan elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınması süresi bir yıla düşürülerek, son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınmayan cep telefonlarının IMEI’lerinin BTK tarafından pasife alınması amaçlanmaktadır.”

IMEI klonlaması yoluyla sisteme entegre edilmeye çalışılan cep telefonların sektörün yapısını bozduğu, IMEI havuzunun daraltılması ve usulsüz kullanımının engellenerek caydırıcılığın artırılmasına dikkat çekilen ilgili kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

“Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde yer alan ve IMEI klonlamayı zorlaştırmayı hedefleyen madde şu şekilde:

"Madde 9: 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 57. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan 'kesintisiz yedi yıl' ibaresi 'son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz bir yıl' şeklinde, fıkranın ikinci cümlesinde yer alan 'yedi yıllık' ibaresi 'bir yıllık' şeklinde, fıkranın üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan cihazlar son kullanıcılara ait bir hat ile kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın, tekrar kayıtlı hale getirilir.”

Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilmeyen cihazlar için Kurum düzenlemeleri çerçevesinde başvuru yapılması gerekir."