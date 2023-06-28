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Seri Fantastik Filmler

Seri fantastik filmler, genellikle büyük bir evrende geçen ve birden fazla filmle devam eden fantastik hikayeleri ifade eder. Aşağıdaki yapımlar bu kategoriye sadece birkaç örnektir. daha pek çok seri fantastik film bulunmaktadır ve her biri kendi benzersiz hikayeleriyle izleyicileri büyülemektedir.

Harry Potter serisi: J.K. Rowling'in aynı adlı roman serisinden uyarlanan bu film serisi, genç bir büyücü olan Harry Potter'ın maceralarını anlatır.

Yüzüklerin Efendisi serisi: J.R.R. Tolkien'in aynı adlı epik fantastik romanından uyarlanan ve ımdb puanı en yüksek seri filmlerinden biri olan bu yapım, Orta Dünya'da geçen bir hikayeyi konu alır.

Hobbit serisi: Yine J.R.R. Tolkien'in aynı adlı romanından uyarlanan bu film serisi, Orta Dünya'da geçen ve Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden önceki olayları anlatır.

Marvel Sinematik Evreni: Marvel Comics'in süper kahramanlarına dayanan bu film serisi, farklı süper kahramanların maceralarını ve birbirleriyle etkileşimlerini anlatır.

DC Extended Universe: DC Comics'in süper kahramanlarına dayanan bu film serisi, Batman, Superman, Wonder Woman gibi karakterlerin maceralarını ve birbirleriyle etkileşimlerini konu alır.

Fantastik Canavarlar serisi: J.K. Rowling'in Harry Potter evreninde geçen bu film serisi, büyücü dünyasında geçen yeni bir hikayeyi konu alır.

Seri Korku Filmleri

Seri korku filmleri, aynı korku teması veya karakterleri paylaşan ve birden fazla filmle devam eden korku hikayelerini ifade eder.

Elm Sokağı Kabusu serisi: Wes Craven tarafından yaratılan bu seride, Freddy Krueger adlı bir rüya avcısıyla mücadele eden karakterlerin hikayeleri anlatılır.

Halloween serisi: Michael Myers adlı bir seri katilin peşindeki Laurie Strode karakterini konu alan bu seride, korku dolu bir kovalamacayı izleriz. Dünyanın en çok izlenen film serisi denince akla gelen ilk yapımlardan biridir.

Cehennem Silahı serisi: Martin Riggs ve Roger Murtaugh adlı iki polisin maceralarını konu alan bu seride, aksiyon dolu korku unsurları da bulunur.

Friday the 13th serisi : Jason Voorhees adlı bir seri katilin yaşadığı Crystal Gölü Kampı'nda gerçekleşen korku dolu olayları anlatan bu seride, izleyiciyi gerilim dolu anlar bekler.

Paranormal Activity serisi: Gizemli olayların yaşandığı bir evdeki korku dolu deneyimleri konu alan bu seri, found footage (buluntu kaydı) tarzıyla çekilmiş korku filmlerinden oluşur.

Saw serisi: Jigsaw adlı bir seri katilin, kurbanlarını zorlu tuzaklarla sınamasını ve onlara hayatta kalma mücadelesi verdirerek cezalandırmasını konu alan bu seride, gerilim dolu sahneler yer alır.

The Conjuring serisi: Gerçek olaylara dayanan korku hikayelerini anlatan bu seri, Ed ve Lorraine Warren çiftinin doğaüstü olaylarla mücadelesini konu alır.

Seri Animasyon Filmleri

Seri animasyon filmleri, aynı karakterler veya evrende geçen ve birden fazla filmle devam eden animasyon hikayelerini ifade eder. Animasyon türü, genellikle çeşitli karakterler ve evrenler aracılığıyla izleyicilere keyifli ve eğlenceli deneyimler sunar.

Toy Story serisi: Pixar'ın ünlü serisi Toy Story, oyuncakların maceralarını konu alır.

Shrek serisi: DreamWorks Animation'ın Shrek serisi, yeşil bir oger olan Shrek'in prenses Fiona ile olan ilişkisini ve fantastik maceralarını anlatır.

Ice Age serisi: Bu seri, Manny, Sid, Diego ve diğer buz devri hayvanlarının maceralarını konu alır.

Despicable Me serisi: Minions olarak bilinen sarı yardımcıların maceralarını ve Gru adlı kötü bir karakterin dönüşümünü anlatır.

Madagascar serisi: Bir grup hayvanın vahşi doğada maceralarını konu alan bu seri, komik ve eğlenceli anlarla doludur.

Kung Fu Panda serisi: Bir panda olan Po'nun kung fu öğrenmesini ve kötü güçlerle mücadelesini konu alan bu seri, aksiyon ve komedi öğelerini bir araya getirir.

How to Train Your Dragon serisi: Ejderhaların insanlarla olan ilişkisini ve bir genç vikingin ejderha eğitimini konu alan bu seri, epik ve duygusal bir hikaye sunar.





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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk