İmamoğlu'ndan emekli ve asgari ücretliye 10 bin TL pazar desteği vaadi

REKLAM advertisement1

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “10x10=100 Büyük Proje” sunumlarının üçüncüsünü, “Daha adil İstanbul için tam yol ileri” başlığıyla yaptı.

İmamoğlu, Florya’daki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) kampüsü bünyesindeki İPA Havuz’da düzenlenen sunumunda, halkçı belediyecilik anlayışı doğrultusunda kent yoksulluğuyla mücadele konusundaki projelerini kamuoyu ile paylaştı. Sunuma, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP milletvekili Yunus Emre, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Ovalıoğlu, CHP Güngören Belediye Başkan adayı Yüksel Yalçın da katıldı.

İmamoğlu, sunumunun “yapacaklarımız” başlığının altını 10 maddeyle şöyle doldurdu:

ÇOCUKLAR İÇİN: İKİ BÜYÜK ‘ÇOCUK OYUN DÜNYASI MERKEZİ’

“Tüm çocuklarımız eşit şartlara sahip olsunlar diye, canla başla çalışıyoruz. Özellikle kız çocuklarımızın eğitimi için, çalışmaya devam edeceğiz. İşte tam da bu sebeple ‘Kızlar Okusun Diye’ projemizi, yeni dönemde hayata geçireceğiz. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerimizin, birinci sınıfa başlayan 30.000 kız çocuğunun annelerine, eğitime başlangıç desteği olarak, 3.000 TL vereceğiz. ‘Sen Oku Diye’ başlattığımız projemize, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu kapsamda, İstanbul sınırları dahilinde 100.000 engelli, şehit çocuğu veya ebeveyn kaybı yaşamış, yoksulluk durumu bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören öğrencilerimize, 3.000 TL eğitim desteği vereceğiz. Ekonomik kriz, işsizlik ve bozuk gelir dağılımından dolayı bazı aileler, maalesef çocuklarına beslenme çantası veremiyor. İşte bu noktada İBB olarak, yeni bir çözüm ürettik. 39 ilçede, 100’ün üzerinde okulda, beslenme desteği sağlamaya başladık. 2024-2025 yıllarında, ilk ve ortaokula giden çocuklarımıza, 2 milyon ‘Okul Beslenme Destek’ paketi dağıtacağız. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için, Halk Süt projemize ara vermeksizin devam edeceğiz. 300 bin çocuğumuza, tam 35 milyon litre Halk Süt dağıtacağız. Kadınların ve çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla, Yuvamız İstanbullarda ‘Kısa Mola Merkezleri’ni hayata geçireceğiz. Yeni dönemde 50 yeni Yuvamız İstanbul ve 50 Yuvamız İstanbul Kısa Mola merkezi olmak üzere, 100 yeni merkez açarak, toplamda 200 merkezde ebeveynlere ve çocuklarımıza hizmet vereceğiz. Vatandaşlarımızı, annelerimizi dinledik ve geri dönüşlerine göre, ‘İBB Çocuk Oyun Dünyası’ projesiyle sizlerin karşısına çıktık. Yaşı nedeniyle Yuvamız İstanbul Merkezleri’nden faydalanamayan 3-14 yaş arası çocuklarımızın dönemsel ihtiyaçlarını karşılamak için, iki büyük ‘Çocuk Oyun Dünyası Merkezi’ açacağız.”

REKLAM

KADINLAR İÇİN: 100.000 ANNE ADAYINA GIDA DESTEK PAKETİ

“İBB yönetimi olarak, kadınların dertlerini dinlendik ve pek çok alandaki sorunlarına çözümler ürettik. Yeni dönemde de her alanda kadınların yanında olacak ve sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Kadınlara hizmet veren ‘İBB Kadın Merkezleri’mizi; Adalar, Beylikdüzü, Kağıthane, Sarıyer, Beykoz, Silivri, Şile, Ataşehir, Büyükçekmece ve Şişli’de açarak, 10 yeni merkezimizle, daha fazla kadına ulaşacağız. Yine bu merkezlerde, hamile kadınlara doğuma hazırlık eğitimleri vererek, gebelik danışmanlığı hizmeti sunacağız. Anlaşmalı tıp merkezleri veya hastanelerde, yılda bir kez ücretsiz jinekolojik sağlık kontrolü, Smear ve HPV testi yaptıracağız. 40 yaş ve üzeri kadınlar için, yılda bir kez ücretsiz mamografi çekimi, 18 yaş ve üzeri kadınlar için ise yılda bir kez ücretsiz ultrason çekimi hizmeti vereceğiz. 5 yıl içerisinde, 150.000 İstanbullu kadın ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanabilecek. ‘İstanbul Bebek Projesi’ kapsamında, 0-2 yaş bebek sahibi ve hanede kişi başına düşen gelirin yoksulluk sınırının altında olduğu 10.000 haneye, ayda bir paket bebek bezi ve bir kutu bebek maması ihtiyacını karşılayacağız. ‘Hamile Beslenme Paketi’yle, anne adaylarının beslenmesine katkıda bulunmak ve yeni doğacak bebeklerin sağlıklarını korumak adına, 2024 yılında, 100.000 anne adayına gıda destek paketi dağıtacağız. Saha çalışmalarında vatandaşımızın talep ettiğini gördüğümüzden, 10 semtteki Mahalle Evleri ve İBB Kadın Merkezlerinde, 10 ‘İBB Çamaşırhanesi’ projemizi hayata geçireceğiz.”

DAR GELİRLİLER İÇİN: HER İLÇEYE KENT LOKANTASI

“İktidarın yanlış ekonomi yönetiminin faturasını en çok ödeyen kesimler, dar gelirli vatandaşlarımız oldular. Bizden önceki yönetim döneminde, vatandaşa sunulan ayni ve nakdi destek sayısı 357.742 iken, 2023 yılında bu sayıyı 2.292.797’e çıkardık. Bir diğer anlatımla, vatandaşa tam 6 kat daha fazla destek verdik. Şehrimizde yoksulluk derinleşmeye devam ettiği için, 2024’ten itibaren, ayni ve nakdi sosyal destek miktarını 600.000 haneye çıkarak ve ayni ve nakdi destek sayısını tam 4 milyon adede yükselterek, ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında olacağız. Örneğin; tek maaşla geçinen emekli vatandaşımıza, hane başına, yıllık 10.000 TL pazar desteği sağlayacağız. Yüksek enflasyon nedeniyle, emeklilerimiz ekmek alırken bile kara kara düşünüyor. Tek emekli maaşı ile geçinen hanelere, Halk Ekmek büfelerinden ücretsiz olarak, günde 1 ekmek alma hakkı getireceğiz. ‘İBB Gezici Aşevleri’ açarak, sokakta yaşayan ya da İBB sosyal yardımlarından faydalanan vatandaşlarımıza, 5 yılda, toplam 75 milyon öğün yemeği, ücretsiz dağıtacağız. Kent Lokantalarında olduğu gibi, aşevlerinde de kadın istihdamını destekleyeceğiz. Aynı zamanda, gelir düzeyi düşük olan yaş almış vatandaşlarımızı da istihdam ederek, hane ekonomilerine katkı sağlayacağız. Biraz önce izlettiğim Kent Lokantaları projemiz, vatandaşlarımız tarafından çok sevildi ve her taraftan talep görmeye başladı. ‘Her ilçeye bir Kent Lokantası’ diyerek, 5 sene içerisinde Kent Lokantası sayımız 39 olacak.”

REKLAM

“ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE EN ÇOK ARZU ETTİĞİM ŞEY…”

“Önümüzdeki süreçte en çok arzu ettiğim şey; bu şehrin ve bu ülkenin insanı adına, yoksulluğu konuşmak değil, zenginleştiğini konuşmak. Bu yoksulluğun karşılığında bu yaptığımız desteklerin arttığı bir İstanbul ya da büyük bir derin yoksulluk üzerinden sosyal yardım politikalarının büyüdüğü bir İstanbul ve Türkiye değil, tam aksine gelecek kaygısı olmayan, pırıl pırıl gençlerin var olduğu, yeteneklerini zenginleşen bir Türkiye. İşte o zaman inşallah bu merkezlerimiz, başka fonksiyonlara dönüşen insanların mutluluğunu arttıran yerler olsun. Onun için ‘Kimin parasını kime veriyorsun…?’ Yoksullaştırdığınız insanların gelirinin düştüğü, maliyetlerin 8-10 kat arttığı bir Türkiye'de, milletin parasını millete vermeye devam ediyoruz.”

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER İÇİN: TEK ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNEN HANELERE DE YILLIK 10.000 TL PAZAR DESTEĞİ

“Birçok gencimizden, ‘Evlenmek istiyorum ama evimi nasıl toparlayacağım. Bu pahalılığı karşılayacak gücüm yok’ mesajını duyuyoruz. Yeni evlenecek çiftler yuvalarını kursun diye, 5 yıl içinde, toplam 100 bin çiftimize, tek seferlik 30 bin TL destek sağlayacağız. 2019’dan beri verdiğimiz ‘Yeni Doğan Destek Paketi’ni üç kata çıkaracağız. Tek asgari ücret ile geçinen hanelere, ‘Ulaşım Nakdi Desteği’ sunacağız ve hanedeki bir kişiye, yıl boyunca toplam 10.000 TL ulaşım desteği sağlayacağız. Emeklilerimizde olduğu gibi, tek asgari ücretle geçinen hanelere de yıllık 10.000 TL pazar desteği vererek, aile ekonomisine katkı sağlayacağız. Vatani görevlerini yerine getirirken, bizleri koruyan canlarımızın ailelerine destek olmak üzere, şehit ve gazi yakınlarına, 5.000 TL nakit destekte bulunacağız.”

REKLAM

GENÇLER İÇİN: 15.000 ÖĞRENCİYE YURT İMKANI

“Gençlerimiz, hepimizin geleceği. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuz; onların geleceğe hazırlanması, bizim sorumluluğumuz. Onların sorunlarını dinleyerek, yenilikçi çözümler sunuyoruz. İlk kez bizim başlattığımız eğitim desteklerimize, kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2024-25 eğitim-öğretim yılında, 100.000 üniversiteliye, kişi başına, 15.000 TL destek sağlayacağız. İBB olarak, eğitimine İstanbul’da devam eden ve eğitim bursundan yararlanamayan 100.000 öğrenciye ise, ücretsiz ulaşım desteği vereceğiz. Bizim dönemimizle açılan yurtlarımızda, öğrencilerimiz, yuva konforuyla hizmet aldı. Aileleri de rahat rahat nefes aldı. Yeni dönemde, üniversiteli gençlerimize çare olmaya devam edeceğiz. Yurtlarımızın sayısını üç katına çıkararak, 15.000 öğrenciye yurt imkanı sağlayacağız. Bizim dönemimizde açılan yurtlarımızda öğrencilerimiz yuva konforuyla hizmet aldık. Çok değerli, çok güzel anılar biriktirdim. ‘Okula gelmeyi bile başaramayacaktım. Burada okuyamayacaktım’ diyen gençlerle karşılaştım. ‘Beni kurtaran ve beni İstanbul'a getirip üniversiteye girmeme vesile olan bu yurtlar oldu’ diyen öğrencilerimizle karşılaştım. Bu bana yeter.”

“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GENÇLERE, YILDA İKİ DEFA ‘KIYAFET KUPONU’ DESTEĞİ”

“Böylece bu devasa şehirde, gençlerimiz, kamu güvencesiyle geleceğe hazırlanabilecek. İhtiyaç sahibi lise ve üniversite öğrencisi gençlere, yılda iki defa ‘kıyafet kuponu’ desteği sağlayacağız. Gençlerin en can yakıcı sorunlarından biri de işsizlik. Ekonominin giderek istikrarsız bir hale geldiği, işsizliğin katlanarak yükseldiği bu dönemdei 39 ilçedeki Bölgesel İstihdam Ofisi sayımızı 40 yaparak, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İstihdam sağladığımız İstanbullu sayısını 2,5 katına çıkararaki 500 bin vatandaşımıza iş sahibi olmalarında yardımcı olacağız. Her yıl 6 ‘Bölgesel İstihdam Fuarı’ organize ederek, gençler başta olmak üzere, çalışma hayatına katılmak isteyenleri firmalarla bir araya getireceğiz. Gençlerimiz, bizlerden Avrupa’daki yaşıtları gibi fırsat eşitliği talep ediyor. İşte bu nedenle, gençlerimiz ufuklarını genişletsinler, kültür ve sanat etkinliklerinden gönüllerince faydalanabilsinler diye, 100 bin gencimize de tiyatro, kitapçı, sinema, müze gibi kültür sanat etkinlikleri için destek sağlayacağız.”

REKLAM

EĞİTİM İÇİN: 5 YILDA, 25.000 ÖĞRENCİYE YÜZ YÜZE EĞİTİM İMKANI

“Bu şehirde yaşayan her öğrencinin eğitimine adil fırsatlar sunmak için, yeni dönemde de çalışmaya devam edeceğiz. Ders atölyelerini dijital ortama açarak, 5 sene içerisinde 2,5 milyon öğrenciye dijital eğitim desteği sağlayacağız. Yüz yüze sağlamış olduğumuz eğitimleri de arttıracağız. Yeni dönemde ders atölyeleri sayısını 20’ye çıkararak, 5 yılda, 25.000 öğrenciye yüz yüze eğitim imkanı kazandıracağız. ‘Gençlik Ofisi’ sayımızı 20’ye çıkararak, 5 yılda, 250.000 öğrenciye katkı sağlayacağız. Teknoloji Atölyelerimizin sayısını da 20’ye çıkararak, gençlerimizin çağın gerekliliklerini yakalamalarına yardımcı olacağız. Avrupa ve Anadolu yakasına, ayda 10.000 öğrenciye hizmet verecek, ‘Sınav Hazırlık Merkezleri’ açacağız. Yeni dönemde, yeni nesil kütüphanecilik anlayışıyla, kütüphane sayımızı 100’e çıkaracağız. Dünyadaki önemli kütüphanelerin veri tabanlarına dijital erişim sağlayarak, bu mekanları aynı zamanda ‘Kültür Evi’ne dönüştüreceğiz.”

SOSYAL YAŞAM İÇİN: 10 BÖLGEDE, 10 YENİ “SOSYAL YAŞAM MERKEZİ”

“Biz, sadece sosyal adaletçi değil, icraatçı bir belediyecilik sunuyoruz. Tam da bu nedenle, vatandaşlarımızın sosyal yaşamını desteklemek üzere, 10 bölgede, 10 yeni ‘Sosyal Yaşam Merkezi’ kuracağız. Bu Yaşam Merkezleri, o semtlerde tam anlamıyla entegre hizmet merkezi olacak. Böylece hizmetin yerinde verilmesi prensibiyle, vatandaşın ayağına hizmeti götüreceğiz. Bu merkezlerde; Mahalle Evi, İstihdam Ofisi, Yuvamız İstanbul, Sağlık Merkezi, kütüphane, Yaşlı Bakım Merkezi, Kuşaklararası Yaşam Merkezi, Halk Süt Dağıtım Merkezi, İBB Kadın vb. tüm hizmetlerimiz tek bir yerde toplanacak. Yaş almış vatandaşlarımızın rahatlığı ve kendilerini güvende hissetmeleri için, Anadolu yakasında 1, Avrupa yakasında 3 olmak üzere, 4 yeni ‘Huzur ve Bakımevi’ yapacağız.

REKLAM

ENGELLİLER İÇİN: ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ 50.000 KADINA, 5.000 TL TUTARINDA DESTEK

“İstanbul genelinde, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımlarını etkin şekilde arttıran adımlar atacağız. Engellilerin ruhsal ve bedensel gelişimlerine destek sağlamak amacıyla, projesi kararlaştırılmış olan ‘Levazım Engelli Bireyler Spor Merkezi’ni tamamlayacağız. Engelli çocuklarda, ağız ve diş sağlığı için, erken safhada uygulanacak önleyici tedavilerin uygulanması gerekiyor. Engelli çocuklarımız için özelleştirilmiş ‘Ağız Diş Sağlığı Merkezleri’nde tedavi hizmetine başlayacağız. Engelli vatandaşlarımız ve aileleri için açtığımız ‘Kısa Mola’ merkezlerimizin sayısını iki katına çıkararak, 8’e tamamlayacağız. Engelli çocuklarımızın okullaşma oranını artırmak ve eğitim hayatlarını desteklemek hedefiyle, engelli çocuk sahibi 50.000 kadına, 5.000 TL tutarında destek sağlayacağız.”

SAĞLIK İÇİN: 3 YENİ “BÜTÜNLEŞİK SAĞLIK MERKEZİ”

“Tüm vatandaşlarımız için, sağlık hizmetlerinin kapsamını genişleteceğiz. Yeni dönemde 3 yeni ‘Bütünleşik Sağlık Merkezi’ açarak; evde sağlık hizmetleri, tıp merkezi, ağız diş sağlığı hizmetleri, bağımlılıkla mücadele birimleri, İSG birimleri, engelli danışmanlığı birimleri, dijital şiddet birimleri, obeziteyle mücadele birimleri, PDM birimleri ve meme sağlığı birimleri açacağız. Vatandaşlarımızın ruhsal sağlıklarını da aynı derecede önemsediğimiz için, İstanbul’un her ilçesinde bir tane olacak şekilde, ‘Psikolojik Danışma Merkezleri’ sayımızı 28’den 39’a çıkartacağız. Kötü alışkanlıklar ve bağımlılıkla her daim savaşmaya devam edeceğiz. 5 olan ‘Bağımlılıkla Mücadele Merkezi’ sayımızı 3 kat arttırarak, 15’e çıkartacağız. Yalnız yaşayan yaş almış bireylere sağlık hizmeti verebilmek ve acil bir durumda hızlı müdahalede bulunabilmek için, ‘Yaş Alanlar Acil Durum Butonu’nu hayata geçirecek ve yaygınlaştıracağız. İş yerlerinde, ihmaller sebebiyle kimse hayatını kaybetmesin diye, Avrupa ve Asya yakasına birer tane ‘İş Sağlığı Güvenliği Çalışma Eğitim Merkezi’ kuracağız. İşçilerimizin ve emekçilerimizin sağlığını en etkin şekilde koruyabilmek için, ‘İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Merkezi’ sayısını 5 yapacağız ve bu merkezleri organize sanayi bölgelerinde yaygınlaştıracağız.”

REKLAM

HAYAT BOYU EĞİTİM İÇİN: 10.000 VATANDAŞA 3.000 TL MALZEME DESTEĞİ

“Enstitü İstanbul İSMEK bünyesinde; 5 Uzmanlık Okulu, 15 Eğitim Merkezi olmak üzere, toplamda yeni 20 merkez açacağız. Kurslarımıza katılan ihtiyaç sahibi 10.000 vatandaşımıza, kurs içerisinde istenen malzemelerde destek olmak adına, 3.000 TL vereceğiz. Böylece hiçbir vatandaşımız, hayat boyu öğrenimden ekonomik sebeplerle mahrum kalmayacak. Her yaştan, her kesimden, fark gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın dertlerinin yoldaşıyız. Kötü günlerinde ve iyi günlerinde biz hep yanlarında olduk, bundan sonra da en zor zamanlarında bizi yanlarında bulmaya devam edecekler.”