İmamoğlu: İl dışından ekipleri yönettim

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Şiddetli yağışın sele neden olduğu İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tatilde olduğu ile ilgili eleştiriler yöneltildi. İmamoğlu, eleştirilere Twitter’dan yanıt verdi.

İmamoğlu, paylaşımlarında şunları kaydetti: "İstanbul’a bir gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale etti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere’de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı.

Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıra dışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim.

Bayramda bile huzursuzluk çıkarmak isteyenler de yok değil. Onları seçimlerden beri sağduyuya davet ediyorum, yılmadan da edeceğim. Ülkemizin ve İstanbulumuzun kavga ve kötülüğe değil, hizmet ve dayanışmaya ihtiyacı var. İBB hizmete ve dayanışmaya devam ediyor."

İmamoğlu 2019 yazındaki kuvvetli yağış sırasında da tatilde olduğu için eleştirilmişti. İmamoğlu, 2020 yılının Ocak ayında Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgesine ziyaretinin ardından Erzurum'da kayak tatili yapmıştı. İmamoğlu benzer eleştirilere son kez geçen kış kar yağışı sırasında İngiliz Büyükelçi ile Sarıyer'deki balıkçıda buluşması nedeniyle maruz kalmıştı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir